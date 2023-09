2. Fußball-Bundesliga Hertha geht viermal in Führung – und verliert dennoch in Magdeburg

Holstein Kiel ist am Samstagnachmittag vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga geklettert. Die Norddeutschen erwischten gegen den SC Paderborn zwar nicht den besten Start: Shuto Machino scheiterte am Pfosten (6.), ehe sich Paderborn erst durch einen Lattenschuss von Florent Muslija bemerkbar machte (10.) und durch einen Kopfball von Robert Leipertz in Führung ging (12.).

Kiel aber arbeitete sich in die Partie und hatte die besseren Chancen, die BVB-Leihgabe Tom Rothe nutzte, als er am langen Pfosten eine durchgerutschte Hereingabe über die Linie drückte (31.). Ein Treffer von Paderborns Sirlord Conteh zählte wegen Abseits zurecht nicht (56.), Kiels Steven Skrzybski entschied die Partie dann spektakulär, indem er Paderborns Keeper Jannik Huth von knapp hinter der Mittellinie überlupfte (61.).