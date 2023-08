Auch der VfL Osnabrück wartet weiter auf den ersten Dreier der Saison, eine ausgeglichene Partie bei Hansa Rostock entschied Kai Pröger im Nachschuss eines Foulelfmeters (67.). Zuvor hatte Juan José Perea die Rostocker in Führung gebracht (27.), Dave Gnaase erzielte das 1:1 (45.+3). Osnabrück drückte in der Schlussphase auf den späten Ausgleich, Rostock stand nur noch in der eigenen Hälfte, verteidigte aber den Vorsprung und feierte den dritten Sieg im vierten Spiel. Der HSV kann Rostock am Abend überholen, mindestens bis dahin führt Hansa aber die Liga an. Der VfL bleibt auf Rang 17.