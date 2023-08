Holstein Kiel (sechs Punkte aus zwei Spielen) und der 1. FC Magdeburg (vier Punkte) traten aus tabellarischer Sicht zum Spitzenspiel am Sonntag an. Doch es sollte ein Duell der groben Fehler werden: Nach Fehlpass von Kiels Jonas Sterner kam Luca Schuler an den Ball und zirkelte ihn aus 17 Metern halbhoch ins lange Eck (2. Minute). Ein weiterer Patzer führte zum 2:0: Der flache Fernschuss aus 20 Metern in die Tormitte von Jean Hugonet wirkte zunächst ungefährlich, drehte dann aber nach rechts und sprang über Torhüter Thomas Dähne ins Netz (21.). Bitter für Kiel, denn Magdeburg hatte bis hierhin kaum Gefahr erzeugt.