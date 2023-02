2. Fußball-Bundesliga HSV besiegt Bielefeld, Kleindienst trifft vierfach für Heidenheim

Wenn sich Heidenheim und Nürnberg begegnen, dann trifft Tim Kleindienst. Der Heidenheimer Angreifer setzte diese Serie fort und erzielte in der 19. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Vorausgegangen war ein missratener Klärungsversuch der Gäste. Gleiches Schema kurz darauf: kapitaler Schnitzer des FCN, Tor Kleindienst (23.).

Es wurde immer schlimmer für die Gäste: Erst sah Enrico Valentini nach einer Attacke von hinten Rot (35.), dann traf Kleindienst zum dritten Mal (39.). In der zweiten Hälfte schaltete Heidenheim einen Gang zurück, aber einer hatte noch was vor: Kleindienst traf per Kopf zum vierten Mal (81.). Es war sein zehntes Tor gegen die Franken im sechsten Duell. Marnon Busch setzte mit dem 5:0 (86.) den Schlusspunkt.