2. Fußball-Bundesliga HSV lässt sich vom Tabellenletzten Magdeburg vorführen

Der HSV spielte von Beginn an munter nach vorne, doch Magdeburg, das in der Tabelle am Samstagabend den letzten Platz von Bielefeld überreicht bekam, machte aus der ersten Chance gleich den Führungstreffer: Ransford Königsdörffer schenkte den Ball durch ein ungenaues Zuspiel her, FCM-Mittelfeldspieler Mohamed El Hankouri vollendete dann aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 1:0 (11. Minute).