VfL Osnabrück - Hamburger SV 2:1 (2:0)

Der VfL Osnabrück bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage. Der Aufsteiger gewann vor allem dank einer starken Defensivleistung in der zweiten Hälfte verdient gegen den HSV. Für Osnabrück trafen Niklas Schmidt (37. Spielminute) und David Blacha (45.+2). Sonny Kittel erzielte das Anschlusstor für die Gäste (64.).

Beide Mannschaften versuchten von Beginn an, schnell nach vorne zu spielen. Die besseren Chancen hatten zunächst die Gäste. Martin Harnik setzte den Ball zuerst knapp neben das Tor (20.) und dann an den Pfosten (23.). In der bis dato besten HSV-Phase erzielte der VfL die Führung. Rick van Drongelen und Gideon Jung ließen sich recht einfach von Schmidt ausspielen, der sein Solo mit einem Tunnel von HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes krönte. Kurz vor der Pause traf Blacha per Kopf zum 2:0.

Mit Jairo und David Kinsombi für Bobby Wood und Christoph Moritz versuchte die mit 32 Toren torgefährlichste Mannschaft der Liga, die Partie nach der Pause zu drehen, fand aber zunächst gegen die beste Defensive der Liga (13 Gegentreffer vor der Partie) kein Durchkommen. Mit einer der wenigen Hamburger Torgelegenheiten gelang Kittel nur noch der Anschluss.

Osnabrück steht nach der sechsten Partie ohne Niederlage vorerst auf Rang sieben, der HSV bleibt Erster, würde die Tabellenführung aber schon bei einem Unentschieden von Arminia Bielefeld verlieren.

Karlsruher SC - Jahn Regensburg 4:1 (2:0)

Jahn Regensburg hat nach sieben Spielen ohne Niederlage wieder verloren. In Karlsruhe unterlagen die Süddeutschen nach Toren von Anton Fink (17.), Philipp Hofmann (21., 56.) und Marvin Wanitzek (90.) einem stark aufspielenden KSC. Max Besuschkow traf für die Gäste (70.). Karlsruhe ist nach dem Sieg vorerst Achter, Regensburg steht aktuell auf Platz sechs.

Mit vier Heimspielen ohne Niederlage im Rücken spielte Karlsruhe von Beginn an mutig nach vorne. Die Führung war dann aber ein Zufallsprodukt. Hoffmann köpfte nach einer Ecke Sturmpartner Fink an, von dessen Rücken der Ball vor seine Füße fiel, sodass Fink auf kurzer Distanz einschieben konnte. Vier Minuten später zeigte Hoffmann sich zielsicherer und traf zum 2:0. Das zweite Tor von Hoffmann war die Vorentscheidung, auch wenn Regenburg nach Besuchskows Tor noch einige gute Chancen hatte.