Karlsruher SC - Hamburger SV 2:4 (0:2)

Der HSV bleibt unbesiegt. Beim Karlsruher SC gewannen die Hamburger 4:2 (2:0). Lukas Hinterseer per Foulelfmeter (16. Minute), zweimal Sonny Kittel (34., 67.) und Jairo Samperio (90.+1) trafen für Hamburg, Daniel Gordon (76.) und Philipp Hofmann (88.) per Kopf für den KSC (88.). Karlsruhe ist nach der Niederlage vorerst Achter, der HSV bleibt Erster.

Der HSV begann dominant. Bakery Jatta, der während der Partie von Karlsruher Anhängern ausgepfiffen wurde, verpasste die Führung nach zehn Minuten knapp. Vier Minuten später gab es nach einem Foul an Tim Leibold Elfmeter für den HSV. Hinterseer verwandelte sicher. In der Folge kamen beide Mannschaften zu guten Gelegenheiten. Das zweite Tor fiel aber wieder für die Hamburger, als Kittel den Ball über die Linie stocherte.

In der zweiten Hälfte gab es ebenfalls Chancen auf beiden Seiten. Kittel sorgte per Distanzschuss für die Drei-Tore-Führung, bevor Gordon und Hofmann es mit zwei Kopfballtreffern noch einmal spannend machten. Jairo sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Bei Jatta gibt es Zweifel an der Identität, der DFB und das Bezirksamt Hamburg-Mitte untersuchen den Fall. Der KSC kündigte bereits vor Anpfiff an, sich einen Einspruch gegen die Spielwertung vorzubehalten, sollte Jatta zum Einsatz kommen. Zuletzt hatten Bochum und Nürnberg nach ihren Niederlagen gegen den HSV Einspruch eingelegt.

1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück 1:0 (0:0)

Bundesliga-Absteiger Nürnberg hat dank eines späten Treffers gegen Aufsteiger Osnabrück gewonnen. In den ersten 45 Minuten hatten beide Teams gute Chancen zur Führung - einmal war der Ball auch im Tor. Der Treffer von Anas Ouahim wurde aber zu Recht wegen Abseits aberkannt. In der 80. Minute erzielte Johannes Geis das Siegtor aus knapp 22 Metern. Nürnberg ist nach dem Sieg Neunter, Osnabrück liegt auf Rang sieben.

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen 0:2 (0:0)

Sandhausen hat in Heidenheim den zweiten Saisonsieg gefeiert. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte traf zunächst Philipp Förster per Handelfmeter (60.). Nur drei Minuten später erzielte Kevin Behrens den Endstand. Sandhausen steht damit auf Platz vier, Heidenheim ist zwölfter.