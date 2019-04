Zweitliga-Tabellenführer Köln Trainer Anfang muss wohl gehen

Zwei Niederlagen in Folgen, vier Spiele ohne Sieg - das scheint den Verantwortlichen trotz der Tabellenführung in Liga zwei zu schlecht zu sein. Nach übereinstimmenden Berichten des "Express", der "Bild"-Zeitung und des "kicker" hat der 1. FC Köln am Vormittag die Trennung von Trainer Markus Anfang beschlossen. Eine offizielle Bestätigung steht bisher aus, das Samstagtraining wurde abgesagt.

Am Freitagabend hatte Köln 1:2 (0:1) gegen Darmstadt 98 verloren. Durchs Stadion hallten "Anfang raus!"-Rufe der FC-Fans. Kölns Sportchef Armin Veh hatte am Freitag lediglich gesagt, er müsse die Eindrücke "sacken lassen, ich sage etwas, wenn ich etwas zu sagen habe".

Die Situation der Kölner ist weiter komfortabel. Den 31. Spieltag werden die Kölner als Tabellenführer beenden, vor den weiteren Partien des Wochenendes beträgt der Abstand auf den zweitplatzierten Hamburger SV sechs Punkte. Auf Relegationsplatz drei folgt der SC Paderborn mit acht Punkten Rückstand auf die Spitze.

Wahrscheinlicher Kandidat für Anfangs vorläufige Nachfolge ist der bisherige U21-Trainer Andre Pawlak, der mit dem Kölner Nachwuchs in der Regionalliga West zuletzt eine Erfolgsserie hingelegt hatte.