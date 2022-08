Martin Kind, Mehrheitsgesellschafter von Zweitligist Hannover 96, hat in der ersten gerichtlichen Auseinandersetzung gegen den Verein Recht bekommen. Kind darf damit weiter als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH arbeiten. Das entschied das Landgericht Hannover in einem Eilrechtsverfahren am Dienstag.