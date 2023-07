All diesem Aderlass begegnen die Berliner mit einer radikalen Verjüngungskur. Schon jetzt liegt das Durchschnittsalter des Kaders bei nur 23,4 Jahren, kein Zweitligist ist jünger. Der Transfer von Neapels Diego Demme, 31 Jahre alt und mit einem großen Erfahrungsschatz gesegnet, stockt derzeit noch. Der routinierte Keeper Marius Gersbeck (28 Jahre) ist nach einer Schlägerei im Trainingslager in Österreich suspendiert.

So muss sich Cheftrainer Pál Dárdai als Einflüsterer der Jugend beweisen – auch, was den eigenen Nachwuchs angeht: Márton Dardai gilt im defensiven Mittelfeld oder in der Abwehrkette als Hoffnungsträger, sein älterer Bruder Pálko ist nach zwei erfolgreichen Jahre beim ungarischen Fehérvár FC zurück in Berlin und verstärkt die Offensive. Und dann ist da noch Bence Dárdai, 17 Jahre alt und in der U19 mit hervorragenden Leistungen aufgefallen. Nicht auszuschließen, dass alle vier Dárdais für die kommende Hertha-Saison eine Rolle spielen werden.

Wer kann sonst noch oben mitmischen?

41 Punkte in 17 Spielen: Der FC St. Pauli hat eine absolute Fabel-Rückrunde auf den Rasen gezaubert, Chefcoach Fabian Hürzeler eilt der Ruf voraus, eines der größten Trainertalente Deutschlands zu sein. Knüpfen die Kiezkicker an die jüngsten Leistungen an, wird auch mit ihnen zu rechnen sein. Nur: Allzu wahrscheinlich ist es nicht, dass St. Paulis Überperformance ewig weiterträgt. Erst recht nicht, weil Toptorschütze Lukas Daschner (VfL Bochum) und Topvorlagengeber Leart Paqarada (1. FC Köln) den Klub verlassen haben. Besonders für Paqarada fehlt noch ein Ersatz im Kader – ein Stück weit hängt der Erfolg am Millerntor also auch von den Transfers des Augusts ab.