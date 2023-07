Das Debüt von Kruse für Paderborn stand schnell unter schlechten Vorzeichen: Bereits in der achten Minute musste SC-Abwehrspieler Visar Musliu den Platz nach grobem Foulspiel verlassen. Die Hausherren aus Fürth bestimmten nach dem frühen Platzverweis das Spiel und drängten die Paderborner tief in deren Hälfte. Die Arbeit der Gäste beschränkte sich aufs Verteidigen, Kruse war in der Offensive kaum zu sehen. Mit einem Mann weniger schafften es die Paderborner nicht, alle Lücken schnell genug zu schließen. Julian Green und Sieb nahmen die Geschenke dankend an und bedienten Doppelpacker Branimir Hrgota (35./45.) und Tim Lemperle (43.) mit sehenswerten Zuspielen.