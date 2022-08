Der 1. FC Nürnberg hat sich entscheidend von den unteren Tabellenrängen absetzen können. Der »Club« gewann beim SV Sandhausen nach Rückstand und Toren in der zweiten Halbzeit 2:1 (0:1). In der 33. Minute gingen die Sandhäuser durch Bashkim Ajdini in Führung. Er schnappte sich im Mittelfeld den Ball, konnte mit einer Körperdrehung seinen Gegenspieler düpieren und auch von vier FCN-Profis nicht am Schuss in den Torwinkel gehindert werden. Christoph Daferner (49.) markierte das 1:1 für die Franken, Kwadwo Duah (90.+3) sorgte mit seinem sehenswerten Schuss vom linken Strafraumeck in den langen Winkel für den Dreier der Nürnberger.