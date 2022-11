Trotz der Überzahl agierte Bielefeld als Tabellenletzter lange zu zaghaft. Erst kurz vor der Pause spielte die Arminia mal einen Angriff sauber aus. Masaya Okugawa spielte Janni-Luca Serra frei, der aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte (40. Minute). Danach wirkte Paderborn vollkommen verunsichert und Bielefeld erhöhte durch Sebastian Vasiliadis auf 2:0 (45.).

Das Nachbarschaftsduell war in der zweiten Hälfte nicht hochklassig, aber weiter umkämpft. In der 70. Minute sah Bielefelds Lukas Klünter in einer unübersichtlichen Situation die Gelb-rote Karte und musste ebenfalls vorzeitig runter. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr.