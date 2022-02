2. Fußball-Bundesliga Auswärtspunkt mit »Schalke« auf der Brust, St. Pauli steht wieder oben

Ohne den Sponsor Gazprom auf dem Trikot hat der FC Schalke in Karlsruhe einen Punkt geholt. Der FC St. Pauli ist nach seinem Sieg in Ingolstadt zurück an der Tabellenspitze der 2. Liga.