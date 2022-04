Der Aufstiegskampf in der zweiten Fußball-Bundesliga spitzt sich zu: Am 30. Spieltag setzte sich der FC Schalke 5:2 (3:2) beim SV Darmstadt durch und festigte damit seine Tabellenführung. S04 steht vier Spieltage vor Saisonende bei 56 Punkten und damit zwei Punkte vor Werder Bremen und drei Zähler vor dem FC St. Pauli. Zudem besitzt Schalke die mit Abstand beste Tordifferenz. Werder musste sich im Duell gegen den Tabellenfünften aus Nürnberg mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Für Bremen war es das dritte 1:1 in Folge.

Einen weiteren großen Schritt Richtung Bundesliga-Rückkehr könnte Schalke 04 am kommenden Samstag (13.30 Uhr) gehen, wenn das Heimspiel gegen Werder Bremen wartet. Die Aufstiegskampf-Tabelle:

In den weiteren Spielen am Sonntagnachmittag gewann Erzgebirge Aue 2:0 (0:0) beim 1. FC Heidenheim. Der neue Tabellenletzte Ingolstadt verlor 0:1 (0:0) gegen den SC Paderborn, Hansa Rostock und Jahn Regensburg trennten sich 1:1 (1:0).

Der 1. FC Nürnberg ist eine der Topmannschaften der Zweitliga-Rückrunde, und daher überraschte es nicht, dass der FCN auch im Bremer Weserstadion mutig auftrat. In der 22. Minute zog Lino Tempelmann mit viel Tempo in den Strafraum der Gastgeber, Verteidiger Milos Veljkovic stoppte diesen Lauf per Foul – es gab Elfmeter, den Nikola Dovedan verwandeln konnte (24 Minute). Werder hatte mehr vom Spiel: mehr Ballbesitz und Torschüsse, die bessere Passquote. Doch mit der Führung im Rücken zog sich Nürnberg etwas zurück und überließ Bremen nur wenig Räume.

Das Team von Ole Werner musste sich gedulden, aber dann fiel der Ausgleich in der 65. Minute. Mitchell Weiser kam nach einem Zuspiel von Marco Friedl im Strafraum an den Ball, setzte sich gegen die schlecht organisierte Nürnberger Verteidigung durch und traf zum 1:1. Danach erhöhte Werder weiter den Druck, doch der Siegtreffer fiel nicht mehr.

Die Fans im Stadion am Böllenfalltor sahen ein Spektakel. Aber der Reihe nach. Mit drei Siegen in Folge unter Trainer Mike Büskens reiste der FC Schalke 04 nach Darmstadt, doch der gute Lauf half im Duell gegen den direkten Konkurrenten zunächst wenig: Darmstadt trat selbstbewusst auf und ging nach elf Minuten durch Phillip Tietz in Führung. Tietz hatte erst an den Pfosten geköpft, den Abpraller brachte der Angreifer anschließend im Tor unter.

Drei Minuten später: Simon Terodde gelang mit dem ersten Schalker Angriff der Ausgleich per Kopf. Danach beruhigte sich das Spiel wegen mehrerer Behandlungspausen – bis Terodde erneut traf. Eine Flanke von Rodrigo Zalazar nutzte Terodde erneut mit dem Kopf, die Partie war gedreht (29.). Für den 34-Jährigen war es bereits der 24. Saisontreffer. Im Vorjahr, beim HSV, lag Terodde ebenfalls bei 24. Doch auch Darmstadt hat einen Torjäger in seinen Reihen: Mit seinem zweiten Treffer glich Tietz zum 2:2 aus (34.). Bülter legt los Die Probleme des SV Darmstadt waren eher in der Defensive zu finden. Schalkes Marius Bülter setzte das Torfest mit dem 3:2 kurz vor der Pause fort (42.). Die zweite Hälfte begann – und wieder wurde es laut. Tietz hatte erneut getroffen, doch wegen einer Abseitsstellung zählte sein Tor nicht. Dafür durfte im direkten Gegenzug auf der anderen Seite gejubelt werden, als Bülter einen Abwehrfehler der Darmstädter zum 4:2 ausnutze. Die Bülter-Gala wurde in der 63. Minute verlängert, diesmal traf der Angreifer mit einem Schuss aus spitzem Winkel.

