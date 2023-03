St. Pauli setzt seinen Höhenflug in der 2. Fußball-Bundesliga am 25. Spieltag fort und hat auswärts in Sandhausen auch das achte Spiel in Folge gewonnen. Hansa Rostock begann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf seine Aufholjagd zu spät, und unter dem Eindruck der auf das Spielfeld fliegenden Feuerwerkskörper entschied Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 das stark aufgeladene Niedersachsenderby im letztes Moment.