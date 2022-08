Die Gastgeber legten furios los. Eggestein traf früh zur Führung. Auch in der Folge blieben die Hamburger am Drücker und belohnten sich erneut. Eine Flanke von Manolis Saliakas köpfte Eggestein ein. Dem ehemaligen Bremer wäre fast ein Hattrick gelungen, sein Kopfball nach einer halben Stunde klatschte aber an die Latte. Magdeburg hatte in der ersten Halbzeit zwar viel Ballbesitz, doch die Gäste wurden nur selten gefährlich. Jackson Irvine rettete kurz vor der Torlinie zudem stark gegen Connor Krempicki (17.).