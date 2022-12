»Schulle« war nicht irgendwer auf St. Pauli

»Hammer, Beben, Paukenschlag« – so lauten die Schlagzeilen in den lokalen Medien. Denn: Schultz war bekannt auf St. Pauli. »Schulle«, wie der gebürtige Ostfriese gerufen wurde, war seit über 17 Jahren in verschiedenen Funktionen für St. Pauli tätig. Als Spieler schaffte er den Aufstieg in die 2. Liga, in die Bundesliga, der 45-Jährige war Co-Trainer und Jugendtrainer.