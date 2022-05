Seitdem Daniel Thioune das Traineramt bei Fortuna Düsseldorf übernommen hat, gab es in elf Ligaspielen keine Niederlage. Das macht selbstbewusst. Und so überrumpelten die Gastgeber bereits früh das Spitzenteam aus Darmstadt: Emmanuel Iyoha traf bereits nach drei Minuten mit einem Schuss von der Strafraumkante zum 1:0. Matthias Zimmermann erhöhte ebenfalls noch in der Anfangsphase auf 2:0 (10. Minute).