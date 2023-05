Der SV Darmstadt ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge besiegten die Lilien den 1. FC Magdeburg am Freitagabend 1:0 (1:0) und stehen damit als erster Aufsteiger der zweiten Liga fest. Zuletzt spielte der SVD zwischen 2015 und 2017 in der Bundesliga.