2. Fußball-Bundesliga Trotz Platzverweis für Jatta - HSV rettet in der Nachspielzeit einen Punkt in Kiel

Der Hamburger SV spielte nach einer Roten Karte 60 Minuten in Unterzahl und holte in der Nachspielzeit noch ein Remis in Kiel. Der VfL Stuttgart hat im Fern-Duell gegen Osnabrück verloren.