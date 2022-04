Dritter Sieg in Folge, das ist die Rückkehr im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga: Dank eines 4:0 (2:0)-Erfolgs beim FC Ingolstadt ist der Hamburger SV in der Tabelle weiter vorangekommen. Mit nun 54 Punkten und der besseren Tordifferenz zog der Klub am Lokalrivalen FC St. Pauli (54 Punkte) vorbei und ist damit vorerst Dritter. Anfang April hatte der HSV noch sieben Punkte Rückstand auf Platz drei.

Der SV Darmstadt (54 Punkte) könnte den Relegationsplatz am 32. Spieltag allerdings wieder übernehmen und bei einem Sieg gegen Erzgebirge Aue (20.30 Uhr, TV: Sky) sogar an Werder Bremen vorbeiziehen, das derzeit Zweiter ist.

Die Tabelle im Aufstiegskampf:

Am Freitagabend hatte Schalke 04 den Sprung an die Tabellenspitze geschafft, nachdem Werder Bremen nach 2:0-Führung noch 2:3 gegen Holstein Kiel verloren hatte . Damit ist das Rennen im Aufstiegskampf der zweiten Liga bei noch zwei ausstehenden Spieltagen weiter offen.

Im Duell gegen das bereits sicher abgestiegene Ingolstadt strahlte der HSV von Beginn an Dominanz aus, die erste Großchance hatte dabei Robert Glatzel nach einem schönen Steilpass von Sonny Kittel (14. Minute), doch der Stürmer schoss knapp links neben das Tor. Der FCI verteidigte in der Folge fast lückenlos, aber in der 27. Minute ging es schnell: Glatzel passte im Strafraum auf Anssi Suhonen, dessen Schuss noch geblockt werden konnte, doch den Abpraller nutzte Kittel per Kopf. Auch das 2:0 fiel nach einem Kopfball – Sebastian Schonlau war der Schütze nach einer Eckballvariante (29.).