Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen Holstein Kiel 0:1 (0:0) verloren. Gegen den Abstiegskandidaten verpasste es die Mannschaft von Kiels Ex-Trainer Tim Walter, frühe Chancen zu nutzen. Silas Wamangituka traf nur die Latte (36.), gegen Abschlüsse von Nicolás González und Roberto Massimo rettete erst Kiels Torhüter Ioannis Gelios, dann Abwehrspieler Dominik Schmidt auf der Linie (45.).

Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte drehte sich das Spiel: Schiedsrichter Benedikt Kempkes stellte Holger Badstuber mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem Stuttgarts Abwehrchef einen Kieler am Trikot gehalten hatte (53.). In der Folge bestimmten die bis dahin harmlosen Kieler die Partie: Lee Jae-sung erzielte mit einer Kopfball-Bogenlampe den Führungstreffer (55.), erneut Lee (68.) und der eingewechselte David Atanga (70.) vergaben weitere Gelegenheiten.

Durch die Niederlage verbleibt der VfB Stuttgart mit 20 Punkten auf dem zweiten Platz. Am Montagabend hat Arminia Bielefeld noch die Chance, mit einem Sieg gegen den Hamburger SV an den Stuttgartern vorbeizuziehen. Die Kieler verlassen dank der drei Punkte die Abstiegszone und stehen nun mit elf Zählern auf dem 14. Rang.

VfL Bochum - Karlsruher SC 3:3 (3:2)

Nach einer wilden Partie trennten sich der VfL Bochum und der Karlsruher SC unentschieden. Den Auftakt machte ein Kopfballtor von Karlsruhes Philipp Hoffmann nach einem Eckball (8.). Bochums Saulo Decarli, der gegen Hoffmann zuvor den entscheidenden Zweikampf verloren hatte, köpfte auf der Gegenseite umgehend den Ausgleich (10.). Nur eine Minute später hätte Hoffmann beinahe seinen zweiten Treffer erzielt, scheiterte aber per Flugkopfball am Pfosten.

In der 17. Minute schickte Schiedsrichter Nicolas Winter Karlsruhes Sechser Lukas Fröde mit Gelb-Rot vom Platz: Zunächst hatte Winter ein Foulspiel geahndet, danach eine Geste Frödes als höhnischen Applaus interpretiert. Der KSC zeigte sich von der Unterzahl zunächst unbeeindruckt und ging durch Choi Kyoung-Rok erneut in Führung (21.). Bis zum nächsten Ausgleich dauerte es acht Minuten: Danny Blum erzielte per Foulelfmeter das 2:2 (29.), Cristian Gamboa brachte Bochum erstmals in Führung (33.).

Nach der Pause hatte Marc Lorenz für die Karlsruher ebenfalls per Strafstoß die Chance zum 3:3, scheiterte aber an Bochums Torhüter Manuel Riemann, der den Elfmeter mit einem Foul an Marvin Wanitzek selbst verursacht hatte. In der Nachspielzeit gelang den Gästen doch noch der Ausgleich: Eine Minute nach seiner Einwechslung erzielte Anton Fink per Linksschuss den dritten Karlsruher Treffer (90.+1). In der Tabelle steht Bochum mit neun Punkten auf dem Relegationsrang 16, der KSC belegt mit 13 Punkten Platz zehn.

Weiteres Spiel:

Hannover 96 - VfL Osnabrück 0:0 (0:0)