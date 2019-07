Stuttgarts Erfolg gegen Hannover 96 Wenn der Abstieg eine Befreiung ist

Die Stimme des Stadionsprechers wurde lauter. Die Spieler wollten gar nicht mehr aufhören, sich feiern zu lassen. Auf den Rängen freuten sich Tausende Fans. Und der neue Trainer des VfB Stuttgart, Tim Walter, sagte: "Die Überzeugung ist groß, der Mut ist da. Da kann richtig was entstehen."

Solche Szenen wie die nach dem Sieg gegen Hannover 96 am Freitag waren im Stuttgarter Stadion zuletzt nicht zu sehen. Die Arena war in den vergangenen Monaten oft eher Schauplatz von Ärger und Frust. Ob das nun alles vergessen ist? Abwarten. Aber der VfB hat immerhin schon das Erste von 34 Saisonspielen in der zweiten Liga gewonnen, 2:1 (2:1) hieß es am Ende.

Doch das war nicht allein der Grund für die überbordende Stimmung. Seit dem Bundesligaabstieg hat man das Gefühl, es tut sich was im Klub, es könnte wieder aufwärts gehen. Das liegt auch am Abschied des Präsidenten vor wenigen Tagen. Wolfgang Dietrich wurde nach seinem Rücktritt von der Cannstatter Kurve mit einer Banderole verabschiedet, die auch deren Selbstbewusstsein dokumentiert: "Egal, welche Spieler, egal, welcher Präsident, die einzige Konstante sind wir Fans."

Konstanten sind mittlerweile auch Daniel Didavi und Mario Gomez, die mit Unterbrechungen schon viele Jahre das VfB-Trikot tragen. Mit ihren Toren sorgten sie nun für den ersten Sieg, auf ihre Klasse und Erfahrung wird es auch im weiteren Saisonverlauf ankommen.

Didavi sei "ja noch keine 36", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. Trainer Walter lobte Gomez für seine Laufarbeit, aber er hob auch die Rolle des 34-Jährigen hervor: "Er ist super, was die Vermittlung zwischen mir, der Mannschaft und den jungen Spielern angeht."

Trainer Walter will begeisternden Fußball sehen

Übertriebene Kampfansangen an die Konkurrenz hörte man nach dem Achtungserfolg gegen Hannover 96 hingegen nicht. Nach den vergangenen Jahren haben die meisten VfB-Anhänger ohnehin keine Lust mehr auf großspurige Ankündigungen.

Mislintat und Sportvorstand Thomas Hitzlsperger haben das erkannt, und für sie ist das eine günstige Ausgangslage. Denn so kommen sie mit dem bewusst defensiv formulierten Saisonziel ("Alles kann, nichts muss") erst mal durch. Und das, obwohl in Reihen des VfB trotz des Sparkurses weiter Spieler wie Gomez, Didavi, Santiago Ascacíbar oder Gonzalo Castro stehen und ihren Teil zum teuersten Kader der Liga beitragen.

Eine wichtige Rolle spielt auch Trainer Walter und dessen Spielidee: Beim Ex-Coach von Holstein Kiel geht Schnelligkeit vor Präzision - riskantes Spiel ist gewollt, das Publikum soll begeistert werden. Der VfB hatte in der zweiten Halbzeit noch vier Großchancen, Hannover, dessen Treffer durch ein Eigentor von Zugang Maxime Awoudja (zuvor Spieler von Bayern Münchens U23) zustande kam, keine einzige.

Wer ist wie stark? Die Zweitliga-Klubs im Powerranking:

Alle 18 Vereine in einer Rangliste Platz 18: SV Wehen Wiesbaden

Der Aufsteiger, der sich in der Relegation gegen Ingolstadt durchgesetzt hatte, geht als größter Abstiegskandidat in die Saison. Mit Routinier Alf Mintzel (Foto) verlor Wehen Wiesbaden eine wichtige Identifikationsfigur, dafür verpflichtete das Team von Trainer Rüdiger Rehm überwiegend junge Talente wie Michel Niemeyer (Magdeburg) oder Philipp Tietz (Paderborn). Wehen und auch Rehm (zehn Spiele als Coach von Arminia Bielefeld) verfügen über sehr wenig Zweitliga-Erfahrung, zudem werden die Heimspiele wegen des Umbaus auf einer Baustelle ausgetragen. Platz 17: SSV Jahn Regensburg

Der Jahn geht in das dritte Zweitliga-Jahr in Folge. Dabei beeindruckte der mit geringen finanziellen Möglichkeiten ausgestattete Klub unter der Führung von Trainer Achim Beierlorzer mit den Plätzen fünf und acht. Nun ist Beierlorzer zum 1. FC Köln in die Bundesliga weitergezogen und mit ihm hat Regensburg einige wichtige Spieler verloren: Sargis Adamyan, Philipp Pentke (beide Hoffenheim), Hamadi Al Ghaddioui (VfB Stuttgart) sowie die Leihspieler Adrian Fein, Asgar Sörensen und Jonas Föhrenbach. Unter dem neuen Trainer Mersad Selimbegovic (Foto), der unter Beierlorzer Co-Trainer war, wurden neun neue Spieler verpflichtet, die aber insgesamt nur wenig Profi-Erfahrung mitbringen. Platz 16: FC St. Pauli

Der FC St. Pauli gehörte in der vergangenen Saison lange zu den Aufstiegskandidaten. Doch in den letzten 14 Spielen gewannen die Hamburger nur noch zweimal und rutschten - trotz eines späten Trainerwechsels - auf den neunten Platz ab. Seitdem ist am Millerntor sehr wenig passiert. Zehn Abgänge, vier Neuverpflichtungen plus die Weiterbeschäftigung von Leih-Rechtsverteidiger Luca Zander (Foto) lassen St. Paulis Kader derzeit nicht wettbewerbsfähig erscheinen. Das sieht auch Trainer Jos Luhukay so, der weitere Profis fordert und diese laut Präsident Oke Göttlich auch bekommen soll. Doch im Moment hat St. Pauli das Potenzial zur negativen Überraschung der Saison. Platz 15: SpVgg Greuther Fürth

Die Fürther waren in der Saison 2018/2019 auf dem Weg zur Schießbude der Zweiten Liga. Dann kam Trainer Stefan Leitl für Damir Buric und stabilisierte die Defensive. Diesen Trend will er mit Zugang Mergim Mavraj (Foto, FC Ingolstadt) fortsetzen, der Albaner soll die Abgänge der Innenverteidiger Richárd Magyar (Hammarby) und Mario Maloca (Lechia Gdansk) auffangen. Zusammen mit Kapitän Marco Caligiuri bildet Mavraj ein sehr routiniertes, aber auch langsames Duo im Abwehrzentrum. Mehr Sorgen macht die Offensive, wo nur Daniel Keita-Ruel regelmäßig Tore erzielte. Fürth wird bis zum Schluss im Abstiegskampf gefordert sein, nur mit Mühe sind drei schlechtere Teams auszumachen. Platz 14: Karlsruher SC

Als Aufsteiger mit einem der kleinsten Etats der Liga wird es für den Karlsruher SC nur darum gehen, den erneuten Abstieg in die Dritte Liga zu vermeiden. Die Voraussetzungen dafür sind gut: Der KSC musste keinen Stammspieler abgeben und hat mit Marco Djuricin (Grasshopper Club Zürich), Philipp Hofmann (Braunschweig), Lukas Fröde (Duisburg), Marius Gersbeck (Hertha BSC) und Lukas Grozurek (Sturm Graz) erfahrene Spieler verpflichtet, die den Kader in der Breite besser machen. Sechser Fröde und Außenbahnspieler Grozurek haben die besten Chancen, schon beim Auftakt gegen Wehen Wiesbaden zur Startelf zu gehören. Trainer Alois Schwartz dürfte auch bei der ersten Krise nicht sofort infrage gestellt werden. Platz 13: SV Sandhausen

Wenn sich ein Klub wie der SV Sandhausen in der vergangenen Saison dank einer bemerkenswerten Serie von sieben ungeschlagenen Spielen erst am letzten Spieltag rettet und dann mit Torhüter Marcel Schuhen (Darmstadt) sowie den Torjägern Andrew Wooten (Philadelphia Union, 17 Tore) und Fabian Schleusener (Freiburg, zehn Tore) sich die drei wichtigsten Spieler verabschieden, müsste die folgende Spielzeit problematisch werden. Warum sich der SVS trotzdem retten wird? Der Klub von Trainer Uwe Koschinat hat sich - ohne Ablösesummen zu zahlen - schlau verstärkt, wie Rückkehrer Aziz Bouhaddouz und die erfahrenen Philipp Türpitz (Magdeburg), Philipp Heerwagen (Ingolstadt) oder Gerrit Nauber (Duisburg) zeigen. Der isländische WM-Fahrer Rurik Gislason (Foto) blühte zudem in der Vorbereitung in neuer Rolle als Mittelstürmer auf. Platz 12: VfL Osnabrück

Acht Jahre mussten die Fans des VfL Osnabrück warten, ehe unter Trainer Daniel Thioune (Foto) mal wieder der Aufstieg in die Zweitklassigkeit gelang. Und Thioune ist auch der wichtigste Faktor für das Ziel Klassenerhalt, das der VfL mit einem verstärkten Kader angehen wird. Der 44-Jährige ist mit seiner emotionalen Art, der Nähe zur Mannschaft und zu seinen Assistenten sowie taktischem Geschick ein großes Trainer-Talent. Im Vergleich zur Aufstiegssaison hat kein Stammspieler den Klub verlassen, dafür drängen mit Kevin Wolze (Duisburg) und Lukas Gugganig (Fürth) zwei erfahrene Abwehrspieler in die Startelf. Vor allem Wolze könnte bei Standardsituationen ein wichtiger Faktor werden. Platz 11: Erzgebirge Aue

Die Auer haben einen der erfahrensten Kader in der Zweiten Liga. Torhüter Martin Männel, Spielmacher Jan Hochscheidt (Foto) und Torjäger Pascal Testroet bieten zudem eine hohe Identifikation mit dem Klub, was bei dem sächsischen Underdog im Schatten von Dynamo Dresden sehr wichtig ist. Trainer Daniel Meyer durfte in der vergangenen Saison als Neuling im Profigeschäft in Ruhe arbeiten und sicherte bereits am 32. Spieltag den Klassenerhalt. Meyer, der seinen Bruder André als Co-Trainer dazugeholt hat, will in seinem bevorzugten 3-4-1-2-System weiterhin mehr Fußball spielen als kämpfen lassen. Zugang Sören Gonther vergrößert langfristig die Möglichkeiten in der Defensive. Erzgebirge wird keine komplett sorgenfreie Saison erleben, sich aber erneut vorzeitig retten. Platz 10: Dynamo Dresden

Eigentlich wollte Dynamo Dresden 2021 in die Bundesliga aufsteigen. Diesen ambitionierten Plan präsentierte Sportchef Ralf Minge vor zwei Jahren, davon ist beim Traditionsklub aber keine Rede mehr. Wie auch nach einer Saison mit zwei Trainerwechseln und dem spät erreichten Klassenerhalt? Nun hat Cristian Fiél (Foto) das Sagen und will Dynamo in kleinen Schritten wettbewerbsfähiger machen. Fiél ist ein kommunikativer Trainer, der auf Ballbesitz-Fußball setzt und seinem Team drei Dinge beibringen muss: Konstanz, Laufbereitschaft und Torgefahr. Sieben wichtige Spieler haben den Klub verlassen, mit Torhüter Kevin Broll (Sonnenhof-Großaspach), Chris Löwe (Huddersfield Town) und René Klingenburg (Preußen Münster) drängen drei Zugänge in die Startelf. Platz 9: 1. FC Heidenheim

Der Klub aus der 50.000-Einwohner-Stadt in Ostwürttemberg geht in sein sechstes Zweitliga-Jahr. In der Saison 2018/2019 war zwischenzeitlich sogar der Bundesliga-Aufstieg möglich gewesen, am Ende sprang der fünfte Platz heraus. Und nun? Trainer Frank Schmidt, der in Heidenheim bereits seit zwölf Jahren das Sagen hat, verlor mit Robert Andrich (Union Berlin) und Nikola Dovedan (Nürnberg) zwei seiner Stammspieler. Ansonsten blieb die Mannschaft um Kapitän Marc Schnatterer (Foto) aber zusammen und wurde eher in der Breite verstärkt. Heidenheim wird nicht in den Abstiegskampf rutschen, aufgrund der starken Konkurrenz wird es aber auch nicht so weit nach oben gehen wie in der vergangenen Saison. Platz 8: SV Darmstadt

Zunächst hatte es so ausgesehen, als sei die Rückholaktion von Trainer Dirk Schuster eine gute Idee. Darmstadt hielt mit Schuster in der Saison 2017/2018 die Klasse. Doch dann stieß Schusters defensive Spielidee zusehends an ihre Grenzen und die Lilien gerieten erneut in Abstiegsgefahr. Die Bundesliga-Aufstiegslegende musste gehen - und mit Dimitrios Grammozis änderte sich einiges. Plötzlich spielte Darmstadt Fußball, der Spielaufbau war so geordnet wie mutig und nebenbei sank auch die Zahl der Gegentreffer. Grammozis will seinem Stil treu bleiben, helfen sollen dabei die Zugänge Marcel Schuhen (Sandhausen) im Tor sowie Erich Berko (Dresden), Mathias Honsak (Salzburg) und Tim Skarke auf den Außenbahnen. Darmstadt ist trotz der guten Entwicklung aber kein Aufstiegskandidat. Platz 7: Holstein Kiel

Die Störche haben bewegte Jahre hinter sich. Nach dem Zweitliga-Aufstieg 2017 verlor Holstein im Jahr darauf die Bundesliga-Relegation gegen Wolfsburg - und im Anschluss etliche Stammspieler. Unter Trainer Tim Walter gelang der Umbruch, Kiel wurde vergangenes Jahr Sechster. Kontinuität ist aber nicht die Sache der Kieler, in diesem Sommer folgte notgedrungen der nächste Umbau im Kader und auf der Trainerbank. André Schubert heißt der neue Übungsleiter, der ehemalige Braunschweiger will Holstein nach 51 Gegentoren mehr defensive Stabilität verleihen. Von den Zugängen haben Aleksandar Ignjovski (Magdeburg), Emmanuel Iyoha (Düsseldorf) und Phil Neumann (Ingolstadt) beste Chancen auf einen Stammplatz. Kiel wird sich in der Zweiten Liga weiter etablieren. Platz 6: VfL Bochum

In den vergangenen Zweitliga-Jahren gab es stets eine Mannschaft, die das Feld der Aufstiegsfavoriten sprengte. Diese Rolle wird in dieser Saison von einigen Experten dem VfL Bochum zugetraut, obwohl mit Lukas Hinterseer der Toptorjäger zum Hamburger SV wechselte. Wichtigster Grund: Trainer Robin Dutt (Foto), der nach Jahren der Orientierungslosigkeit beim VfL als Coach wieder zu sich gefunden hat. Bochum soll unter Dutt Pressing spielen, schnell umschalten und so zu Toren kommen. Der VfL kann tatsächlich eine gute Rolle spielen, die neuformierte Abwehrreihe und das Fehlen eines echten Torjägers lassen eine Sensation aber unwahrscheinlich erscheinen. Platz 5: Hannover 96

Der Bundesliga-Absteiger hat sich an erfolgreiche Zeiten erinnert und mit Sportdirektor Jan Schlaudraff, Trainer Mirko Slomka und Torhüter Ron-Robert Zieler (Foto, VfB Stuttgart) drei Akteure geholt, die 2011 und 2012 mit Hannover in der Europa League spielten. Nun müssen Rückholaktionen nicht per se schlecht sein, aber hier sind Zweifel angebracht. Slomka war zwei Jahre nicht als Trainer tätig und Schlaudraff bringt nur wenig Erfahrung mit. Trotzdem müssen die 96er zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden, allerdings will sich der durch Querelen rund um Geschäftsführer Martin Kind belastete Klub zwei Jahre Zeit für die Rückkehr in die Bundesliga lassen. Gute Entscheidung. Platz 4: 1. FC Nürnberg

Der Club gewann in der vergangenen Bundesliga-Saison gerade einmal drei Spiele und stellte mit 26 Toren die mit Abstand schwächste Offensive. Die Nürnberger brauchten einen Neuanfang und haben sich dieser Aufgabe mit aller Vehemenz gestellt. Mit Robert Palikuca gibt es einen neuen Sportvorstand, der mit Damir Canadi einen neuen Trainer holte und der Mannschaft mit 13 Abgängen und zehn Zugängen ein stark verändertes Gesicht gab. Die Testspiele verliefen unterschiedlich, aber das 1:1 gegen Paris Saint-Germain (Foto) hat gezeigt, dass das Team Potenzial hat. Canadi setzt auf Initiative, er will schnell umschalten und den Ball bei Verlust ebenso schnell wieder zurückgewinnen. Mit dem Aufstieg wird es trotzdem nichts, weil bei solch einem großen Umbruch auch Rückschläge zu erwarten sind. Platz 3: Arminia Bielefeld

Uwe Neuhaus (Foto) ist ein Trainer, der außerhalb seiner Vereine nur wenig Aufmerksamkeit bekommt, aber seit vielen Jahren exzellente Arbeit abliefert. Bei der Arminia ist der ehemalige Profi der SG Wattenscheid seit Dezember 2018 im Amt und machte aus einem Durchschnittsteam innerhalb weniger Monate die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Neuhaus vertraut seinen Spielern. Mit Julian Börner verließ nur eine Stammkraft den Klub, der Innenverteidiger wird durch den viermaligen schwedischen Nationalspieler Joakim Nilsson ersetzt. Ansonsten herrscht Konstanz im Bielefelder Kader - und genau das macht die Arminia zum größten Kandidaten für eine Überraschung, erst recht wenn Fabian Klos, Andreas Voglsammer und Reinhold Yabo zur Form der vergangenen Rückrunde finden. Platz 2: Hamburger SV

Kann es sein, dass der Hamburger SV tatsächlich mal aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat? Diese Frage lässt sich endgültig erst in einem Jahr beantworten, aber es gibt ein paar Anzeichen. Sicher, die sportliche Führung wurde schon wieder ausgetauscht, aber zumindest Trainer Dieter Hecking hat das Zeug zum Hoffnungsträger. Der Kader wurde seriös und realitätsnah mit Spielern aus der Zweiten Liga verstärkt: Torwart Daniel Heuer-Fernandes (Darmstadt), Stürmer Lukas Hinterseer (Foto, Bochum), die Mittelfeldspieler David Kinsombi (Kiel) und Adrian Fein (FC Bayern) sowie die Außenverteidiger Tim Leibold (Nürnberg) und Jan Gyamerah (Bochum) haben das Zeug, echte Verstärkungen zu sein. Am Ende wird im Aufstiegskampf entscheidend sein, wie sehr sich der HSV bei Rückschlägen von seinem nervösen Umfeld beeinflussen lassen wird. Platz 1: VfB Stuttgart

Am VfB als Topfavorit der Zweiten Liga führt kein Weg vorbei. Die Stuttgarter haben durch die Abgänge von Benjamin Pavard, Ozan Kabak und Timo Baumgartl 60 Millionen Euro eigenommen und trotzdem ist der Kader weiterhin erstligareif - das belegen schon allein Mario Gomez, Daniel Didavi, Marc-Oliver Kempf oder die Zugänge Philipp Klement (Paderborn), Gregor Kobel (Hoffenheim) und Pascal Stenzel (Freiburg). Trainer Tim Walter hat bei Holstein Kiel gezeigt, dass er attraktiven Offensivfußball spielen lassen kann, was der Mannschaft auf jeden Fall entgegenkommt. Nach dem Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich ist zudem im Umfeld Ruhe eingekehrt - der VfB wird diese Liga dominieren.

Allerdings ist der Vergleich zwischen den beiden Erstliga-Absteigern etwas unfair. Hannovers finanzielle Möglichkeiten sind begrenzt, zu hoch waren die Ausgaben in der Vergangenheit, zu selten gab es Erfolge. Marvin Ducksch (gekommen aus Düsseldorf) blieb zunächst auf der Bank, Schalke-Leihgabe Cedric Teuchert hatte sich in der vergangenen Woche verletzt. Und damit standen mit Stuttgart-Rückkehrer Ron-Robert Zieler und Wolfsburgs Sebastian Jung nur zwei prominente Zugänge in der Startelf.

Awoudjas bitteres Debüt

Und spielerisch? Der erste Eindruck: Auf Trainer-Rückkehrer Mirko Slomka wartet noch viel Arbeit. Im Zusammenspiel der Mannschaftsteile muss sich 96 erheblich steigern, wenn man mit den Topfavoriten aus Stuttgart, Hamburg und Nürnberg mithalten will.

96-Mittelfeldmann Edgar Prib meinte es nach dem Spiel also gut mit seiner Mannschaft, als er sagte, man sei "in den ersten 25 Minuten in allen Belangen überlegen" und "insgesamt nicht die schlechtere Mannschaft" gewesen. Auch seine Auffassung, dass man über beide Platzverweise diskutieren könne, war eher exklusiv.

Die Gelb-Rot-Entscheidung gegen Pribs Teamkollegen Matthias Ostrzolek war nach zwei harten Fouls vertretbar, während der Platzverweis für Awoudja eine Fehlentscheidung des ansonsten guten Schiedsrichters Felix Brych war.

Mislintat war dann auch nicht der Einzige, dem der 21 Jahre alte Abwehrspieler leidtat. "Traurig, dass er so bestraft wird." Awoudja war in der 35. Minute für den angeschlagenen Marcin Kamiski eingewechselt worden, vier Minuten später erzielte er ein kurioses Eigentor. In der 85. Minute folgte der Platzverweis, und damit war Awoudjas erstes Spiel als Profi schnell vorbei.

VfB Stuttgart - Hannover 96 2:1 (2:1)

Tore:

1:0 Gomez (29.)

2:0 Didavi (36.)

2:1 Awoudja (Eigentor 39.)

Stuttgart: Kobel - Stenzel, Kaminski (35. Awoudja), Kempf, Sosa - Karazor - Ascacibar, Castro (88. Mangala) - Didavi - Gomez, Al Ghaddioui (71. Klement)

Hannover: Zieler - Sebastian Jung, Franke, Anton, Ostrzolek - Bakalorz - Haraguchi (61. Ducksch), Prib (70. Albornoz) - Maina (77. Korb), Muslija - Weydandt

Schiedsrichter: Felix Brych

Gelbe Karten: Ascacibar, Karazor, Klement, Didavi - Anton

Gelb-Rot: Awoudja wegen wiederholten Foulspiels (85.) - Ostrzolek wegen wiederholten Foulspiels (64.)

Zuschauer: 52.021