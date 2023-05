Zweitliga-Saisonfinale HSV jubelt zu früh – Heidenheim macht Aufstieg in der Nachspielzeit perfekt

Im Tabellenkeller treten Sandhausen und Regensburg jeweils den Gang in die dritte Liga an. Als 16. muss Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld (0:4 in Magdeburg) in der Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden darum kämpfen, nicht durchgereicht zu werden (2. und 6. Juni). Dem 1. FC Nürnberg (1:0 in Paderborn) und Eintracht Braunschweig (1:1 bei Hansa Rostock) gelang unabhängig von den eigenen Ergebnissen der Klassenerhalt.