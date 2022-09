Zum Abschluss des achten Spieltags der zweiten Liga fielen auf dem Betzenberg in Kaiserslautern gleich sechs Treffer. Zunächst sah alles nach einem Darmstadt-Sieg aus, ehe Lautern das Spiel drehte. Darmstadt aber schlug in der Nachspielzeit zurück, die Partie endete 3:3 (0:1). St. Pauli kam in einem schwachen Spiel gegen Sandhausen nur zu einem 1:1 (1:0). Magdeburg besiegte Schlusslicht Fürth 2:1 (1:1). Dabei machte Magdeburgs Zugang Cristiano Piccini auf sich aufmerksam.