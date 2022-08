In der zweiten Halbzeit aber schlug Heidenheim zurück, Patrick Mainka nickte nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum etwas überraschenden Ausgleich ein (70.). Darmstadt aber war davon nicht geschockt, die Fans trieben die Mannschaft weiter an und Frank Ronstadt gelang nach sehenswerter Ballstafette die erneute Führung (76.). Doch diese hielt nicht lange. In der 82. Minute gelang Tim Kleindienst per Kopf der Ausgleich.