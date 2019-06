2. Liga Gladbach obenauf, St. Pauli geht unter

Hamburg - Borussia Mönchengladbach besiegte die TuS Koblenz 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte der Koblenzer Branimir Bajic per Kopfball-Eigentor in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Die Gladbacher sind nunmehr seit sechs Spielen unbesiegt und haben vier Punkte Vorsprung auf Verfolger 1899 Hoffenheim. Koblenz kassierte die erste Schlappe nach zwei Spielen ohne Niederlage.

Der 1. FC Köln hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Liga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Christoph Daum setzte sich am 26. Spieltag 3:1 (1:1) bei Kickers Offenbach durch und verdrängte mit 45 Punkten den FSV Mainz 05 vom dritten Rang. Offenbach muss mit 30 Punkten weiter um den Klassenerhalt kämpfen.

Nach dem frühen Rückstand durch Thorsten Judt (2.) drehten Roda Antar (30.), Nationalspieler Patrick Helmes (52.) mit seinem elften und Milivoje Novakovic (74.) mit seinem 18. Saisontor das Spiel. Vor 16.500 Zuschauern am Bieberer Berg wurden die Kölner kalt erwischt und mussten den frühen Rückstand hinnehmen. Im Anschluss an den Treffer brauchten die Gäste einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Der Libanese Antar erzielte aber noch vor der Pause per Kopf nach einer Ecke den verdienten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel verhalf ausgerechnet der frühere Kölner Moses Sichone seinem ehemaligen Club auf die Siegerstraße. Der Defensivspieler ermöglichte durch einen groben Fehler den Treffer von Helmes. Novakovic traf nach einem steilen Zuspiel mit einem Schuss aus zehn Metern zum Endstand.

Ein rabenschwarzer Tag von Torhüter Patrik Borger hat dem FC St. Pauli eine bittere Niederlage beschert. Die Hamburger kassierten beim Tabellenletzten SC Paderborn eine 1:4 (1:1)-Niederlage und stecken nun selbst im Abstiegskampf. Bei drei von vier Gegentreffern sah Borger schlecht aus. In der 33. Minute ließ er einen harmlosen Ball durch die Beine rollen, Alexander Löbe staubte ab. Beim zweiten Treffer der Gastgeber in der 61. Minute faustete der Keeper den Ball genau vor die Füße von Löbe. Fünf Minuten später war Borger bei einem Freistoß von Erwin Koen zu weit vor seinem Gehäuse plaziert. Koen sorgte auch per Foulelfmeter in der 77. Minute für den Endstand. Dabei hatten die Norddeutschen in der ersten halben Stunde vor 9000 Zuschauern im Hermann-Löns-Stadion die Partie klar dominiert. Ahmet Kuru hatte die Gäste in der 32. Minute per Kopfball in Führung gebracht.

Carl Zeiss Jena darf im Abstiegskampf wieder Hoffnung schöpfen. Der Tabellen-17. gewannen beim TSV 1860 München nach Toren von Tobias Werner (60.) und Marcel Schied (87.) verdient 2:1 (0:0). Jena war vor 38.100 Zuschauern in der Münchner Arena von Beginn an die aktivere Mannschaft. Die harmlosen "Löwen" schafften nur den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer durch Berkant Göktan (72.) und haben nach jetzt sieben Spielen ohne einen Sieg mit dem Kampf um die Aufstiegsplätze endgültig nichts mehr zu tun.

Der SV Wehen Wiesbaden und Greuther Fürth trennten sich 1:1 (1:0). Für den Wehener Führungstreffer sorgte vor 7800 Zuschauern Maximilian Nicu. Der Mittelfeldspieler schloss in der 36. Minute ein sehenswertes Solo mit einem für Fürths Torhüter Stephan Loboue unhaltbaren Flachschuss ab. In der 77. Minute sah der Wiesbadener Andreas König die Gelb-Rote Karte, 120 Sekunden später kam Fürth durch Timo Achenbach zum Ausgleich.

Fuchs geht wegen Kuntz

Am Montag (20.15 Uhr. Liveticker SPIEGEL ONLINE) tritt der 1. FC Kaiserslautern beim VfL Osnabrück an - ohne Sportmanager Fritz Fuchs, der seinen Posten am Sonntag zur Verfügung stellte . Als Grund nannte der 64-Jährige "die Art und Weise, wie man in Kreisen des Aufsichtsrates mit der Personalie Stefan Kuntz" umgegangen sei. Der frühere FCK-Nationalspieler gilt als Kandidat für den Vorstandsvorsitz bei den Pfälzern, nachdem sein Vertrag als Sportdirektor beim VfL Bochum am vergangenen Donnerstag aufgelöst worden war.

