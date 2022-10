Dennoch gingen die Franken in Führung, und das Tor passte zum Spiel: Bielefeld bekam den Ball nicht weg, Fürths Branimir Hrgota kam zum Abschluss, sein Versuch wurde aber geblockt. Der Ball landete dann vor den Füßen von Armindo Sieb, der aus wenigen Metern sein erstes Saisontor erzielte (30. Minute).

Fürth war in der Folge die bessere Mannschaft mit den klareren Möglichkeiten. Daran konnte auch eine rund dreiminütige Spielunterbrechung nichts ändern, die nötig wurde, weil sich Schiedsrichter Felix Brych leicht am Knie verletzt hatte und kurz in der Kabine verschwand (37.).