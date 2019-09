Hamburger SV - Erzgebirge Aue 4:0 (2:0)

Nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Montag hat sich der Hamburger SV gut erholt gezeigt: Mit seinem ersten Profitor brachte der 18 Jahre alte Außenverteidiger Josha Vagnoman die Gastgeber per abgefälschtem Linksschuss in Führung (18. Minute). Lukas Hinterseer erhöhte noch vor der Pause nach schönem Zuspiel von Startelfdebütant Martin Harnik auf 2:0 (32.). Harnik war es dann auch, der direkt nach Wiederanpfiff zum 3:0 traf (47.). Aaron Hunt sorgte in der 62. Minute für das 4:0. Der HSV rückt mit diesem Erfolg auf Rang zwei vor, Aue fällt auf den siebten Platz zurück.

VfL Osnabrück - FC St. Pauli 1:1 (1:1)

Nach dem Derbysieg gegen den Hamburger SV hat der FC St. Pauli auch auswärts punkten können. Beim VfL Osnabrück sorgte ein Freistoß von Kevin Wolze (13. Minute) für die Führung der Gastgeber - Pauli-Torhüter Robin Himmelmann sah bei dem mittig einschlagenden Schuss nicht gut aus. Keine zehn Minuten später glich Ryo Miyaichi nach feiner Vorarbeit von Dimitris Diamantakos aus (22.). In der zweiten Hälfte sah der Gästespieler Youba Diarra 17 Minuten nach seiner Einwechslung Gelb-Rot (84.). Osnabrück (zehn Punkte) und St. Pauli (neun) haben damit den Sprung ins obere Tabellendrittel verpasst.

Dynamo Dresden - Jahn Regensburg 2:1 (0:1)

Vorteil Regensburg in der ersten Hälfte: Mit seinem zweiten Saisontor brachte Jann George die Gäste nach 27 Minuten in Führung. Der Ausgleich fiel in der 55. Minute - Linus Wahlqvist fand mit seinem Pass in die Mitte Moussa Koné, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste. Kurz vor Schluss die Entscheidung: Florian Ballas erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer für Dynamo. Dresden rückt damit auf Platz elf vor, Regensburg rutscht auf den 14. Rang ab.