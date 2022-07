Das schien erst ein mühsamer Start in die neue Zweitligasaison zu werden: Bei den drei Partien des Sonntags fiel in der ersten Hälfte überhaupt kein Treffer, dann jedoch änderte sich das Bild. Nach der Pause gab es die Tore vor allem für den SC Paderborn gegen den Karlsruher SC. Aufstiegsfavorit Hamburger SV tat sich beim Neuling in Braunschweig zunächst schwer, siegte dennoch auswärts, ebenso wie Heidenheim in Rostock.