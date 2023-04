Als Tabellen-13. mit 30 Punkten brauchte Nürnberg weitere Punkte gegen den Abstieg und fand in den ersten Minuten gut in ein schnelles Spiel. Dann schwächten sich die Clubberer bei einem kuriosen Gegentreffer selbst: Nach einem Rückpass auf Club-Torwart Peter Vindahl Jensen traf dieser mit seinem Befreiungsversuch rechts aus dem Strafraum den aufgerückten Lewis Holtby am Gesäß. Der Ball prallte zurück vor das Tor, wo Steven Skrzybski versuchte ins lange Eck einzuschieben, aber etwas verzog. Glück für Skzybski: Nürnbergs Florian Flick lenkte den Ball noch ins eigene Tor ab – keine Augenweide, aber das 1:0 für Kiel (19.).