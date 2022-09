Am achten Spieltag geizten die Teams am Samstagnachmittag zunächst mit Toren. Erst ein Treffer war bis zur Halbzeit gefallen. Während es beim Duell zwischen Karlsruhe und Heidenheim bei einem ereignisarmen 0:0 blieb, fielen in den anderen Stadien noch ein paar Tore. Zwei an der Zahl waren es im Niedersachenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig, die sich nach einer hitzigen zweiten Hälfte 1:1 (0:0) trennten. Keine Schwierigkeiten hatte der SC Paderborn bei weiter kriselnden Regensburgern, am Ende setzte sich der Tabellenzweite 3:0 (1:0) durch.