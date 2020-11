Ligue 1 3:2 nach 0:2 – überragender Volland führt Monaco zum Sieg gegen PSG

Acht Siege in Folge, ein komfortabler 2:0-Vorsprung zur Pause, was sollte da für Paris Saint-Germain noch schiefgehen? Dass nach 90 Minuten die AS Monaco von Niko Kovac gewann, lag vor allem an Kevin Volland.