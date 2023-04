Zuvor hatte der Unparteiische in der 45. Minute den Zwickauer Nils Butzen für ein unglückliches Foul an Isaiah Young, das er als Notbremse wertete, die Rote Karte gezeigt. Den fälligen Freistoß bekam Johann Gomez im Strafraum an den angelegten Arm, worauf Winter auf Elfmeter entschied, den Simon Engelmann (45.+3) verwandelte. Dominic Baumann hatte die Gastgeber in Führung gebracht (36.). Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg.