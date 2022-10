Neben dem Sachschaden, der dabei entstand, beklagt der Caterer auch das Verschwinden seiner Kasse mit Einnahmen von 5.000 bis 10.000 Euro. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 20.000 Euro. 14 Polizeibeamte wurden verletzt, einer von ihnen musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Wie viele Verletzte es unter den Zuschauern gab, war zunächst unklar.

Verein: Alkoholmangel war nicht das Problem

Dynamo verurteilte am Sonntagnachmittag in einer Stellungnahme die »gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten, Ordnungskräften und einigen Dynamo-Fans mit zahlreichen Verletzten auf allen Seiten«. Medien hatten berichtet, die Aggression der Fans habe sich am fehlenden »Ausschank alkoholischer Getränke« entzündet. Das wurde jedoch von Dynamo-Geschäftsführer Jürgen Wehlend dementiert: Der genaue Grund sei bisher noch völlig unklar.