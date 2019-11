Im ersten Münchner Stadtderby seit zwölf Jahren im Profibereich haben sich 1860 München und Bayern München II 1:1 (0:1) getrennt. In der Drittliga-Partie rettete Dennis Dressel den Sechzigern mit seinem Treffer (68. Minute) einen Punkt, Kwasi Okyere Wriedt hatte die Bayern-Reserve zuvor per Foulelfmeter in Führung gebracht (26.).

Bayerns 19 Jahre alter Nachwuchstorhüter Christian Früchtl, der aufgrund seiner spielerischen Ähnlichkeiten mit dem Keeper der ersten Bayern-Mannschaft auch "Mini-Neuer" genannt wird, rettete seinem Team mit starken Paraden zumindest einen Punkt.

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion, in dem beide Teams ihre Heimspiele absolvieren, feierte Michael Köllner sein Trainerdebüt bei den Löwen, ausgerechnet im Stadtderby: Zwar spielten beide Teams bereits in der vorvergangenen Saison in der Regionalliga gegeneinander, im Profibereich, der ab der 3. Liga beginnt, ist es aber das erste Aufeinandertreffen beider Klubs seit Februar 2008.

Alexander Scheuber/Getty Images Münchner Derby, Münchner Choreografie

Köllner, der 2018 mit dem 1. FC Nürnberg in die Bundesliga aufgestiegen war, hatte vor zwei Wochen den Posten von Daniel Bierofka übernommen. Bierofka hatte Anfang November hingeschmissen, die genauen Umstände sind unklar.

Neu-Trainer Köllner musste in der ersten Hälfte mit ansehen, wie sein Team durch die schnellen Flügelspieler der Bayern wiederholt in Probleme geriet. Sechzigs Marius Willitsch konnte Bayerns Außenverteidiger Derrick Köhn in der 25. Minute nur mit einem Foul auf der Strafraumlinie stoppen, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus entschied auf Elfmeter. Wriedt verwandelte.

Obwohl auch Millionen-Sommerzugang Mikael Cuisance bei der Bayern-Reserve spielte, verlor sie in der zweiten Hälfte die Kontrolle über die Partie: Erst scheiterte Dennis Erdmann mit einem Kopfball an der Latte und am Rücken des starken Bayern-Keepers Früchtl (48.) und dann auch Sascha Mölders freistehend vor dem 19-Jährigen (53.). Erst Dressel konnte Früchtl überwinden, wenn auch nur im Nachschuss nach einem parierten Kopfball. Nach dem Gegentreffer wurde Cuisance ausgewechselt (76.).

Kurz vor Schluss bewahrte der Bayern-Torwart sein Team vor einer Niederlage, als er einen Kopfball von Prince-Osei Owusu parierte (81.). Damit bleibt die Bayern-Reserve mit 22 Punkten als Elfter in der Drittliga-Tabelle vor dem Stadtrivalen, Sechzig ist mit nur einem Punkt Rückstand 14., hat aber immerhin sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

1860 München - Bayern München II 1:1 (0:1)

0:1 Wriedt (26. Foulelfmeter)

1:1 Dressel (68.)

1860 München: Hiller - Rieder, Erdmann, Felix Weber, Steinhart - Böhnlein (67. Prince Owusu), Wein (90.+2 Seferings) - Dressel - Willsch, Mölders, Lex (88. Niemann)

Bayern München II: Früchtl - Richards, Lars Mai, Feldhahn, Köhn - Will, Kern (74. Welzmüller) - Singh, Cuisance (76. Rochelt), Dajaku (86. Nollenberger) - Wriedt

Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus

Gelbe Karten: - / Feldhahn, Wein, Kern