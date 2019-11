Bei der AC Mailand könnte die Ära der dritten Maldini-Generation im italienischen Fußball beginnen: Daniel Maldini, 18-jähriger Sohn von Milan-Ikone Paolo Maldini, stand erstmals beim Serie-A-Spiel gegen SSC Neapel (1:1) am Samstag im Kader. Er blieb allerdings vorerst noch auf der Bank sitzen, das Profi-Debüt könnte aber in den kommenden Wochen folgen.

Denn bei dem Traditionsklub sind positive Nachrichten selten geworden. Milan kommt auch mit dem neuen Trainer Stefano Pioli nicht aus der sportlichen Krise heraus. Das Remis gegen Napoli war das sechste Pflichtspiel unter Pioli, dabei feierte der 54-Jährige erst einen Sieg. In der Tabelle der Serie A steht Milan mit 14 Punkten auf Platz zwölf, Stadtrivale Inter hat auf dem zweiten Rang 20 Punkte mehr gesammelt.

Anders als sein Vater, legendärer Abwehrspieler von Milan, ist Daniel Maldini in der Offensive zu Hause. Maldini Junior, der in dieser Saison bisher in der U19 eingesetzt wurde, hat kürzlich seinen Vertrag mit den Mailändern bis 2024 verlängert. Er hatte bereits die Saisonvorbereitung mit den Profis absolviert und war im Champions Cup bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern eingesetzt worden.

Die Familie Maldini hat bei Milan Fußball-Geschichte geschrieben. Der 2016 verstorbene Cesare Maldini hatte als Spieler zwölf Saisons lang das Milan-Trikot getragen, mit dem er vier Meisterschaftstitel und 1963 den Europapokal der Landesmeister gewann. Er hatte außerdem Milan zwei Mal, nämlich 1973 bis 1974 und 2001 trainiert.

Sein Sohn Paolo, der als einer der besten Abwehrspieler der Fußballhistorie gilt, verbrachte von 1984 bis 2009 seine gesamte Profikarriere in Mailand, mit der AC konnt er unter anderem fünf Mal die Champions League gewinnen. Er bestritt die Rekordzahl von 647 Partien im Milan-Trikot. Seit 2019 ist der 51-jährige Maldini Technischer Direktor bei den Lombarden.