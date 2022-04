Die ehemalige Weltfußballerin Ada Hegerberg hat ein glänzendes Drei-Tore-Comeback in der norwegischen Nationalmannschaft gegeben. Nach fast fünf Jahren Pause traf die erste Ballon-d'Or-Gewinnerin am Donnerstag beim 5:1 (3:0) gegen Kosovo in der WM-Qualifikation in der 21., 23. und 60. Minute.