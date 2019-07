Algerien und der Senegal werden das Finale des diesjährigen Afrika-Cups austragen. Dafür sorgte Algeriens Kapitän Riyad Mahrez, der mit einem direkt verwandelten Freistoß (90.+5) den 2:1-Siegtreffer gegen Nigeria erzielte. Die Führung für Algerien hatte Nigerias William Troost-Ekong mit einem Eigentor erzielt (40.), Odion Ighalo traf per Handelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (72.).

Das zweite Halbfinale hatte zuvor Senegal gegen Tunesien gewonnen. Das spielentscheidende 1:0 hatte Tunesiens Abwehrspieler Dylan Bronn per Eigentor in der Verlängerung erzielt (101. Minute). Beide Teams hatten in der regulären Spielzeit einen Elfmeter vergeben. Einen weiteren Strafstoß für Tunesien in der 113. Minute nahm Schiedsrichter Bamlak Tessema aus Äthiopien nach Ansicht der Videobilder zurück.

Im Finale am Freitag (21 Uhr) ist Algerien leichter Favorit. Beide Teams waren bereits in der Gruppenphase aufeinander getroffen, Algerien hatte das Spiel 1:0 gewonnen. Das Spiel um Platz drei findet bereits am Mittwoch (21 Uhr) statt. Das vom deutschen Trainer Gernot Rohr betreute Nigeria trifft dann auf Tunesien.