52 Saisonspiele stecken Mohamed Salah in den Knochen. Er ist zum zweiten Mal in Folge Torschützenkönig der Premier League geworden und hat mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen. Doch der anstrengendste Teil der Saison steht ihm erst noch bevor.

Am Freitagabend startet Salah in Kairo mit der ägyptischen Nationalmannschaft in den Afrika-Cup 2019. Alles andere als der Titel beim Turnier im eigenen Land wäre für Ägyptens Regime und die Fußballfans eine gewaltige Enttäuschung.

Doch die Gefahr ist groß, dass der Afrika-Cup für Salah zum Ende einer langen Saison zur Tortur wird: Erstmals nehmen 24 Mannschaften an dem Turnier teil und erstmals findet es im Sommer statt. Das heißt, dass die vier besten Teams am Ende innerhalb von vier Wochen sieben Spiele absolviert haben werden. Und das bei harten Bedingungen: Wenn am Freitagabend um 22 Uhr das Eröffnungsspiel zwischen Ägypten und Simbabwe angepfiffen wird, werden die Temperaturen immer noch bei mehr als 30 Grad liegen. Die Spiele, die in den nächsten Wochen am Nachmittag oder am frühen Abend stattfinden, werden bei mehr als 40 Grad ausgetragen. Im Schatten, den es auf dem Spielfeld nicht gibt.

Der Grund für die Verlegung vom Januar/Februar in den Sommer: Die Spieler fehlen ihren Teams in Europa so nicht mehr während der Saison. Das hatte immer wieder zu Problemen bei der Abstellung geführt.

Das nächste Problem: Die insgesamt 54 Spiele finden in nur sechs Stadien statt. Ägypten war erst im Januar für Kamerun als Ausrichter eingesprungen. In der Kürze der Zeit konnte der ägyptische Verband nur sechs Arenen für den Afrika-Cup herrichten. Im Kairo International Stadium, der größten Arena, werden einschließlich des Finales am 19. Juli zehn Spiele stattfinden. Der Rasen wird nach zehn Partien in größter Hitze und Trockenheit kaum noch endspieltauglich sein.

Das Regime betrachtet die Ultras als Bedrohung

Für Ägyptens Regime hat der Afrika-Cup größte Bedeutung. In den Tagen vor Turnierbeginn inspizierte Staatschef Abdel Fattah el-Sisi persönlich gemeinsam mit seinem Premierminister die Stadien in Kairo um den Stand der Vorbereitungen zu prüfen. In den staatlichen Medien lässt die Regierung verbreiten, man werde 15.000 Polizisten und Soldaten auf die Straßen schicken, um die Sicherheit des Turniers zu gewährleisten.

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم جولة تفقدية بإستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير الشباب. pic.twitter.com/g3aISeBGPX — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 16, 2019

Dieses Aufgebot zeigt einerseits die Sorge vor Terroranschlägen. Die Sicherheitspräsenz belegt aber auch die Angst des Regimes vor den Fußballfans. Die Ultras der großen Kairoer Fußballvereine al-Ahly und Zamalek waren maßgeblich an den Protesten im Jahr 2011 beteiligt, die zum Sturz von Staatschef Husni Mubarak führten. Seither gelten die Ultras für den Sicherheitsapparat in Kairo als ernste Bedrohung.

Im Februar 2012 wurden bei Ausschreitungen im Stadion von Port Said 74 Ahly-Fans getötet. Die Kairoer Ultras sind überzeugt, dass das kein spontaner Gewaltausbruch rivalisierender Fans war, sondern ein Massaker, das von den Sicherheitskräften gesteuert wurde. Ursprünglich hätten auch in genau diesem Stadion Turnierspiele stattfinden sollen, im März machten die Organisatoren dann einen Rückzieher.

Mindestens 30 Fans wurden im Vorfeld des Afrika-Cups festgenommen

Dafür wird im Stadion des 30. Juni in Kairo gespielt. Vor den Toren dieses Stadions wurden im Februar 2015 20 Zamalek-Fans bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet. Damals hatten die Behörden gerade wieder das nach der Stadionkatastrophe von Port Said verhängte generelle Stadionverbot für Fans gelockert. 10.000 Zuschauer sollten ins Stadion des 30. Juni gelassen werden, doch dann drängten viel mehr Fans in die Arena und die Sicherheitskräfte feuerten mit Tränengas in die Menge. Es folgte eine tödliche Massenpanik.

Seit vergangenem Sommer sind zu ausgewählten Ligaspielen wieder ausgewählte Fans zugelassen. Ticketkäufer müssen sich namentlich registrieren lassen, so halten die Behörden die Ultras fern. Beim Derby zwischen Ahly und Zamalek im März durften 15 Fans jedes Vereins im 86.000 Zuschauerstadion Platz nehmen. Manche Ultras leben ihre Leidenschaft nun bei den Handball-, Volleyball- oder Basketballspielen von Ahly und Zamalek aus. Die, die es sich leisten können, reisen den Fußballern zu den Auswärtsspielen in der afrikanischen Champions League hinterher.

Über allem aber schwebt der lange Arm des Regimes. Nach Angaben von Amnesty International sind allein in den Wochen vor dem Afrika-Cup mindestens 30 Fans verhaftet worden. Die Justiz wirft ihnen Terrorismus vor. Offenbar will das Regime um jeden Preis verhindern, dass die Ultras im Umfeld des Turniers das von Sisi verbreitete Bild von der heilen Welt in Ägypten beschädigen.

Salah posiert mit dem Staatsfeind

Und auch einstige Fußballidole sind vor dem Zorn des Regimes nicht sicher: 2006, als zum letzten Mal ein Afrika-Cup in Ägypten stattfand, führte Mohamed Abou Trika das Team zum Titel. Zwei Jahre später wiederholte er diesen Erfolg. Heute lebt er im Exil in Katar und gilt in Ägypten wegen angeblicher Verbindungen zu den Muslimbrüdern als Staatsfeind und steht auf der Terrorliste.

Mohamed Salah sorgte für großes Aufsehen, als er sich im Interview nach dem Champions-League-Finale noch auf dem Spielfeld vor laufender Kamera nach Abou Trika erkundigte, der als Experte des Sportsenders "BeIN" im Stadion war. Anschließend posierte Salah mit seinem einstigen Förderer für ein Foto.

الف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوربي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية pic.twitter.com/ieE05MC1AI — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 1, 2019

Salah ist einer der wenigen in Sisis Ägypten, die sich diese Zeichen der Auflehnung gegen das Regime noch leisten können.