Die Fußball-Nationalmannschaft von Madagaskar hat sich bei ihrer ersten Afrika-Cup-Teilnahme als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert. Nach einem Unentschieden gegen Guinea und einem Sieg gegen Burundi bezwang der Außenseiter im abschließenden Gruppenspiel nun auch Nigeria 2:0 (1:0).

Lalaina Nomenjanahary (13. Minute) und Andria (53.) erzielten in Alexandria die Tore gegen den dreimaligen Afrikameister, bei dem unter anderem John Obi Mikel und Ahmed Musa in der Startelf standen. Durch den Erfolg verdrängte Madagaskar, dass in der Fifa-Weltrangliste hinter Färöer und vor Simbabwe auf de 108. Platz steht, die bereits vor dem Spiel für das Achtelfinale qualifizierten "Super Eagles" von der Tabellenspitze.