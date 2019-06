Während die europäischen Fußballfans auf das Finale der Uefa Champions League am Samstagabend hinfiebern, hat das Endspiel des afrikanischen Pendants im tunesischen Radès für einen Aufreger gesorgt: Das Rückspiel zwischen Espérance Tunis und Wydad Casablanca am Freitagabend wurde abgebrochen, da das System des Videoschiedsrichters nicht funktionierte und die Wydad-Spieler aus Protest den Platz verließen. Tunis wurde zum Champions-League-Sieger erklärt.

Was war genau passiert? Beim Hinspiel in Rabat vor einer Woche hatten die beiden Klubs 1:1 gespielt. Im Rückspiel ging Tunis durch Youcef Belaili (41. Minute) in Führung. Der Auslöser für den Abbruch folgte 20 Minuten später: Walid El Karti (59.) erzielte für Wydad per Kopf den vermeintlichen Ausgleich. Der gambische Schiedsrichter Bakary Gassama erkannte den Treffer aber nicht an, da er zuvor ein Foul des Torschützen gesehen hatte.

Das marokkanische Team bestand darauf, die Situation durch den Videoschiedsrichter überprüfen zu lassen, erfuhr aber laut eigener Aussage erst dann, dass das System nicht funktionierte. Der Kapitän von Espérance, Khalil Chemmam, sagte "Beinsports", der Schiedsrichter habe beiden Spielführern vor dem Spiel mitgeteilt, dass der VAR defekt sei. Er habe zudem gefragt, ob die Teams bereit seien, trotzdem zu spielen. Beide Kapitäne hätten zugestimmt, erklärte Chemmam. Wydads Spieler hätten später gesagt, dass ihr Spielführer weder Französisch noch Englisch verstanden habe. Eigentlich hatte der VAR zum vierten Mal im afrikanischen Klubfußball zum Einsatz kommen sollen.

CAF kündigt außerordentliche Sitzung an

Die Elf von Wydad, Ersatzspieler und Co-Trainer umringten die Schiedsrichter. Offizielle der Mannschaften und des Verbandes versammelten sich am Spielfeldrand, um die Situation zu klären. Sogar Ahmad Ahmad, Chef des afrikanischen Fußballverbandes, schaltete sich laut der Nachrichtenagentur Reuters in die Diskussion über den Wiederanpfiff ein.

Fethi Belaid / AFP Das VAR-System stand im Fokus

Casablancas Spieler weigerten sich aber, das Spiel fortzusetzen. Beide Mannschaften gingen in die Kabinen. Nach 90 Minuten wurde ihnen mitgeteilt, dass das Spiel vorzeitig beendet und mit 1:0 für Tunis gewertet worden sei, das damit seinen vierten Titel in der Champions League gewann. Der Pokal wurde Tunis auf dem Platz überreicht.

Während der Unterbrechung kam es auf den Tribünen zu Unruhen, Flaschen wurden auf das Spielfeld geworfen. Nach dem offiziellen Abbruch der Partie kam es in den Katakomben zu Auseinandersetzungen, wie ein Video des ägyptischen Journalisten Ahmad Yousef zeigen soll.

Fights breaking out behind the scenes between players and fans. This is a disgrace. pic.twitter.com/noWqz3X0hX — Ahmad Yousef (@EgyptianPlayers) 31. Mai 2019

Die CAF zeigte sich nach den Ereignissen in beiden Spielen besorgt, man befürchtet Folgen für den Afrika Cup vom 21. Juni bis 19. Juli in Ägypten. "Was heute im Spiel zwischen Tunis und Casablanca passiert ist, könnte negative Auswirkungen auf die Reputation des afrikanischen Fußballs haben. Afrika lebt ohnehin bereits isoliert auf dieser Welt", twitterte der ehemalige ägyptische Nationaltorhüter Essam El-Hadary. Der afrikanische Fußballverband CAF will sich am Dienstag in einer außerordentlichen Sitzung mit dem Fall befassen.

Anmerkung: In der ursprünglich Meldung hieß es, Casablancas Ismail El Haddad sei der Torschütze zum vermeintlichen Ausgleich gewesen. Es handelte sich aber um Walid El Karti.