Ajax Amsterdam hat es wieder in die Champions League geschafft. Der Halbfinalist des Vorjahres setzte sich im Playoff-Rückspiel der Qualifikation gegen Apoel Nikosia 2:0 (1:0) durch. Der deutsche Trainer Thomas Doll hat mit Nikosia damit den großen Wurf verpasst. Das Hinspiel auf Zypern war 0:0 ausgegangen. Nikosia kann sich aber mit der Teilnahme an der Europa League trösten.

Für Ajax erzielten der mexikanische Nationalspieler Edson Alvarez (43.) und der Serbe Dusan Tadic (80.) die Tore. Ein Treffer des früheren Schalker Torjägers Klaas-Jan Huntelaar (49.), der im Gegensatz zum Hinspiel in der Ajax-Startelf stand, wurde von DFB-Schiedsrichter Felix Zwayer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nach Rücksprache mit dem Video-Referee nicht gegeben.

Ebenso wie der niederländische Rekordmeister zogen auch der FC Brügge und Slavia Prag in die Gruppenphase der Champions League ein. Brügge siegte nach dem 1:0 im Hinspiel in Österreich vor eigenem Publikum 2:1 (0:0) gegen den Linzer ASK mit dem früheren Bundesligaprofi Valerien Ismael auf der Trainerbank. Slavia gewann 1:0 (0:0) gegen den rumänischen Meister CfR Cluj, der das Hinspiel 0:1 verloren hatte.

Die Gruppenphase der Königsklasse wird am Donnerstagabend ab 18 Uhr (Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Monaco ausgelost.