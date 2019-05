Als in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena der Schlusspfiff erklang, fingen über 50.000 Menschen an zu klatschen. Sie applaudierten der Mannschaft von Ajax Amsterdam für eine herausragende Saison in der Champions League, obwohl sie kurz zuvor gegen Tottenham Hotspur durch eine späte 2:3-Niederlage das Finale verpasst hatten. Sie applaudierten den Spielern, die in dieser Saison atemberaubenden Fußball gespielt hatten.

Bis in die sechste Minute der Nachspielzeit hatten Zuschauer und Spieler allen Grund zur Vorfreude. Ajax stand kurz vor der nächsten Sensation. Aber in dem Moment, als die Finalreise nach Madrid am 1. Juni feststehen sollte, traf Tottenhams Lucas Moura und beendete die Hoffnungen.

Die wilde Fahrt von Amsterdam Fünf Minuten waren gespielt, als Lasse Schöne den Ball von der rechten Eckfahne aus in den Strafraum brachte, wo sich Kapitän Matthijs de Ligt von Kieran Trippierr wegschleichen konnte... ...um dann per Kopf links ins Eck zu treffen. Ajax führte früh 1:0. Tottenham war um eine schnelle Reaktion bemüht, doch der Abschluss von Son Heung-Min endete am Pfosten. Und es kam noch schlimmer: Mitten in die Drangphase der Spurs schickte Hakim Ziyech (nicht im Bild) den Ball aus zehn Metern rechts halbhoch ins Eck - Hugo Lloris konnte dem nur hinterherschauen (35. Minute). Und weil er eben nicht zu sehen war: Hier Torschütze Ziyech beim anschließenden Jubel. 2:0 zur Pause nach einem 1:0 aus dem Hinspiel - alles schien angerichtet für eine weiß-rote Jubelfeier. Denn dann war da Lucas Moura, der den Ball auf dem Weg gen Tor kurz Dele Alli überlassen hatte, um zentral an den Strafraum zu laufen und den Ball aus sieben Metern flach im Tor unterbringen zu können (55.). 204 Sekunden und den 2:2-Ausgleich später Lucas so: Was denn? Glaubt ihr etwa, dass wir uns hier so einfach geschlagen geben? Alter, nur noch ein Tor - und Tottenham wäre im Finale!? Im Anschluss war es vor allen Ajax-Keeper Andre Onana, der die Gastgeber vor dem Aus bewahrte - so wie hier bereits vor dem Anschlusstreffer gegen Dele mit einer herausragenden Parade. Ajax schwankte, in der 80. Minute hatte Ziyech die Entscheidung auf dem Fuß, traf aus 13 Metern aber nur an den Außenpfosten. An der Pfeife übrigens: Felix Brych. Es war ein wildes Anrennen aufs Finale. Auf der anderen Seite war es Jan Vertonghen, der aus fünf Metern an die Latte köpfte (87.). Der Abpfiff und damit das Finale für Ajax rückten immer näher. Doch dann war wieder Lucas da, um den zu diesem Zeitpunkt wohl letzten Konter des Spiels zum Siegtreffer für die Londoner zu vollenden (90.+6). K.o. in letzter Sekunde - so fühlt sich das auf Seiten der Geschlagenen an. Und so auf der anderen. Im Finale treffen die Spurs nun auf den FC Liverpool.

Die Zuschauer in Amsterdam feierten das unterlegene Team dennoch, weil sich der niederländische Rekordmeister nach Jahren in der Versenkung des europäischen Fußballs wieder einen Namen gemacht hatte. Mit Spielern aus der eigenen Jugend wie Matthijs de Ligt oder Donny van de Beek und Frenkie de Jong, die zwar woanders ausgebildet wurden, aber hier in jungen Jahren Nationalspieler wurden.

De Jong und de Ligt gehen

Das Problem mit Erfolgsgeschichten: Irgendwann haben sie ein Ende. Bei Ajax kommt dies nicht überraschend, aber doch früher als erhofft. Das Spiel gegen Tottenham wirkte - trotz zwei noch ausstehender Spiele in der niederländischen Liga - wie der letzte Schultag vor der weiterführenden Schule. De Jong unterschrieb bereits vor Monaten einen Vertrag beim FC Barcelona, de Ligt soll ihm laut Medienberichten folgen. Und auch andere Stars stehen vor dem Abgang. Vor der Partie wurde auf die Videoleinwand ein Best-of-Video der Saison gezeigt. Der Abschied war vorbereitet, allerdings mit der Hintertür des Finales in Madrid. Das letzte große Ding, bevor es in die große weite Fußballwelt geht.

Die größten Aufholjagden der Sportgeschichte Fußball: Champions-League-Halbfinale, 2019, FC Liverpool vs. FC Barcelona 4:0 (1:0): Wie konnte das nur passieren? Das wird sich sicherlich nicht nur Barcelonas Superstar Lionel Messi noch lange fragen, sondern jeder, der sich für Fußball interessiert. 3:0 hatten die Spanier das Hinspiel gewonnen - und an der Anfield Road gelang den Reds dann das Wunder. 4:0 siegte das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp - Georginio Wijnaldum (l.) schoss dabei zwei Tore. Fußball: Champions-League-Achtelfinale, 2017, Paris St. Germain vs. FC Barcelona 6:1: Auch Barcelona selbst hat in seiner Geschichte schon grandiose Aufholjagden erlebt. Vor zwei Jahren verloren die Spanier 4:0 in Paris - und siegten im Camp Nou spektakulär 6:1, der entscheidende Treffer von Sergi Roberto fiel erst in der 95. Minute. Football: Super Bowl, 2017, New England Patriots vs. Atlanta Falcons: 3:28 lag das Team um Quarterback Tom Brady bereits zurück, dann gelang den Patriots noch die Aufholjagd. Nach Verlängerung stand es 34:28 für New England - und Brady konnte sich über seinen insgesamt fünften Super-Bowl-Ring freuen. Fußball: WM-Qualifikation, 2012, Deutschland vs. Schweden 4:4 (3:0): So etwas hatte die deutsche Nationalmannschaft in ihrer 104-jährigen Länderspielgeschichte noch nie erlebt: Nach 60 Minuten überragendem Angriffsfußball mit traumhaften Kombinationen führte die DFB-Elf gegen Schweden 4:0. Doch nach dem Anschlusstreffer von Zlatan Ibrahimovic (Bild) spielten nur noch die Skandinavier. In der Nachspielzeit gelang Rasmus Elm noch der Ausgleich für Schweden. Segeln: America's Cup, 2013, Oracle vs. Team New Zealand: Das mit enormen finanziellen Möglichkeiten ausgestattete Oracle-Team hatte gegen die Neuseeländer bereits nach Etappen 1:8 zurückgelegen, bevor sich der Wind drehte. Acht Siege am Stück feierte das Oracle-Team mit Skipper James Spithill - und gewann den America's Cup. "Das ist ein unglaublicher Tag", sagte er später: "Ich bin stolz auf alle, die dabei waren." Fußball: Bundesliga, 2017, Borussia Dortmund vs. Schalke 04 4:4 (4:0): Was für ein Derby! Borussia Dortmund spielte Schalke im eigenen Stadion an die Wand, führte zur Halbzeit mit vier Toren. Doch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste wie ausgewechselt und verkürzten Tor um Tor - bis Verteidiger Naldo in der 94. Minute zum Ausgleich traf. Football: NFL-Playoffs, 1993, Buffalo Bills vs. Houston Oilers 41:38: Dieses Spiel heißt in den Football-Geschichtsbüchern einfach nur "The Comeback". 3:35 lagen die Bills zwischenzeitlich zurück - und konnten am Ende doch noch in der Overtime gewinnen. Fußball: 1. Runde Europapokal der Pokalsieger, 1980, Carl Zeiss Jena vs. AS Rom 4:0: Bei den Römern war Carlo Ancelotti als Spieler mit dabei - und er konnte sich mit seinem Team im Hinspiel über einen 3:0-Sieg freuen. Doch beim Rückspiel auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena schlug die Stunde von Andreas Bielau, der zwei Tore schoss und so maßgeblich zum 4:0-Sieg beitrug. Jena schaffte es in dieser Saison bis ins Finale - dort unterlag das Team jedoch Dinamo Tiflis. Fußball: Champions-League-Finale, 2005, FC Liverpool vs. AC Mailand 6:5 n.E. (0:3, 3:3, 3:3): Die erste Hälfte war eine Demonstration der Italiener, die in allen Belangen besser waren und durch Tore von Paolo Maldini und Doppeltorschütze Hernán Crespo zur Halbzeit 3:0 führten. In der zweiten Hälfte brachten Kapitän Steven Gerrard, Vladimir Smicer und Xabi Alonso den Premier-League-Klub wieder ran. Ob die Wende mit der Einwechslung von Didi Hamann zusammenhing? Der Deutsche kam zur Halbzeit - und verwandelte den ersten Versuch im späteren Elfmeterschießen. Milans Andrej Schewtschenko vergab den entscheidenden Schuss - Liverpool holte den Titel. "Wir werden Tage brauchen, um das zu begreifen", sagte Hamann später: "So etwas habe ich noch nicht erlebt." Golf: Ryder Cup, 2012, Team Europa vs. Team USA: Sein Auftritt beim Kontinentalvergleich war eigentlich eher mäßig gewesen, doch als der deutsche Golfer Martin Kaymer den entscheidenden Punkt zum 14,5:13,5 für das europäische Team mit einem Putt aus zwei Metern sicherstellte, wurde er doch noch zum Helden. Die Spieler mit den weißen Kappen hatten 6:10 vor dem Schlusstag zurückgelegen, nun fielen sie sich jubelnd in die Arme und im Medinah Country Cup bei Chicago brandete ohrenbetäubender Jubel unter den rund 5000 mitgereisten Fans aus Europa auf. Fußball: Norddeutsche Meisterschaft, 1958, Hamburger SV vs. Eintracht Braunschweig 6:4 (0:4): Der damalige Tabellenführer Hamburger SV trat in der norddeutschen Meisterschaftsrunde gegen Verfolger Eintracht Braunschweig an, das Spiel fand aufgrund einer Platzsperre für den HSV in Bremen statt. Und der verlorene Heimvorteil sollte sich bemerkbar machen: Der HSV wurde schwindelig gespielt, zur Pause stand es bereits 0:4. Doch in der zweiten Halbzeit kam der Klub eindrucksvoll zurück, besonders Jupp Posipal und Uwe Seeler (Bild) zeigten Topleistungen. Am Ende hatte der HSV noch sechs Tore erzielt - und wurde norddeutscher Meister. Fußball, Champions-League-Viertelfinale, 2018, AS Rom vs. FC Barcelona 3:0: Wieder war Barcelona beteiligt. Die Katalanen fuhren mit einer 4:1-Führung nach Rom - und verloren dort 0:3. Dank der Auswärtstorregel konnten Angreifer Edin Dzeko (Bild), der den Führungstreffer erzielt hatte, und sein Team den Einzug ins Halbfinale feiern. Rennsport: Formel 1, 1995, Großer Preis von Belgien in Spa, Michael Schumacher: Nach einem völlig misslungenen Training startete der Deutsche nur vom 16. Platz. Doch Schumacher war eben Schumacher: Auch dank seines Muts (Schumacher wechselte als Erster trotz feuchter Strecke auf Slicks) gelang ihm nach einer Aufholjagd doch noch der Sieg. Fußball: Bundesliga, 1973, Kaiserslautern vs. Bayern 7:4 (1:3): Als Gerd Müller in der 57. Minute das 4:1 für die Bayern schoss, schien die FCK-Heimniederlage auf dem Betzenberg besiegelt. Doch es kam anders: Klaus Toppmöller und Josef Pirrung sorgten innerhalb von sechs Minuten für den Ausgleich, Ernst Diehl und Herbert Laumen schossen dann zusammen noch einmal drei Tore. "Der Franz Beckenbauer wusste am Ende überhaupt nicht mehr, wo die Mittellinie ist", sagte Doppeltorschütze Pirrung später. Basketball: NBA, erstes Halbfinalspiel der Eastern Conference, 1995, New York Knicks vs. Indiana Pacers, 105:107: 18 Sekunden waren nur noch auf der Uhr, die Pacers hatten sieben Punkte Rückstand und sahen bereits wie der sichere Verlierer aus. Doch dann kam Reggie Miller (l.), genannt "Killer-Miller". Mit acht Punkten drehte er die Partie. Fußball: Bundesliga, 1976, VfL Bochum vs. Bayern München 5:6 (3:0): In Bochum wird diese legendäre Partie immer noch das "Jahrhundertspiel" genannt. Eine 4:0-Führung hatte der VfL bis zur 55. Minute dank der Tore von Harry Ellbracht, der gleich doppelt erfolgreich war, Josef Kaczor und Hans-Joachim Pochstein herausgeschossen. Doch dann drehten die Bayern auf. Karl-Heinz Rummenigge, Georg Schwarzenbeck, Gerd Müller und Uli Hoeneß (Bild) drehten das Spiel, Kaczor konnte noch einmal für Bochum ausgleichen. Doch Hoeneß setzte mit seinem Siegtor in der 89. Minute den Schlusspunkt in einem denkwürdigen Spiel. Radsport: Tour de France, 1989, Greg LeMond: Es war die knappste Entscheidung der bisherigen Tour-Geschichte. Vor der finalen Etappe, einem Einzelzeitfahren, führte der Franzose Laurent Fignon mit 50 Sekunden Vorsprung vor Greg LeMond. Doch der US-Amerikaner holte den Rückstand auf - und landete am Ende acht Sekunden vor Fignon. Die Belohnung: das Gelbe Trikot des Gesamtsiegers. Fußball: Champions-League-Finale 1999, Bayern München vs. Manchester United 1:2 (1:0): Ein Trauma für die Bayern: Dank eines Freistoßtors von Mario Basler ging der deutsche Rekordmeister bereits in der sechsten Minute in Führung - und dieses Ergebnis sollte auch bis in die Nachspielzeit Bestand haben. Doch Manchester United gelang das eindrucksvolle Comeback. In der ersten Minute der Nachspielzeit glich Teddy Sheringham aus, zwei Minuten später erzielte Ole Gunnar Solskjær den Siegtreffer. "Das sind bittere Momente, in denen man nicht hören und sehen kann", sagte FCB-Coach Ottmar Hitzfeld später über die Pleite. Und Manchesters Trainer Alex Ferguson sagte einfach: "Football, bloody hell!" Leichtathletik: Olympische Sommerspiele, 1972, 10.000-Meter-Lauf, Lasse Virén: Der finnische Langstreckenläufer erlebte bei den Spielen in München zunächst einen Albtraum: Er stürzte. Doch Virén konnte sich wieder aufrappeln, er kämpfte sich an die Spitze des Feldes - und siegte in Weltrekordzeit. Bei den Spielen gewann er auch über die 5000-Meter-Strecke. Fußball: Champions-League-Viertelfinalrunde, 1993, Werder Bremen vs. RSC Anderlecht 5:3 (0:3): Es war eines von vielen "Weser-Wundern". Bis zur 66. Minute hatten die Bremer 0:3 gegen Anderlecht zurückgelegen, dann legte Werder los. Doppeltorschütze Wynton Rufer, Rune Bratseth, Bernd Hobsch und Marco Bode drehten das Spiel, die 29.000 Zuschauer im Weserstadion standen Kopf! Tennis: Wimbledon-Finale, 1993, Steffi Graf vs. Jana Novotna: Ohne einen Satzverlust war der große Tennis-Star Graf ins Endspiel eingezogen, ihre Kontrahentin aus Tschechien galt als Außenseiterin - auch wenn sie im Halbfinale die neunfache Wimbledonsiegerin Martina Navratilova bezwungen hatte. Doch es entwickelte sich ein enges Spiel, in dem Graf den ersten, Novotna den zweiten Satz gewann. Im dritten lief alles auf eine Sensation hinaus - bis Novotna Spielball zum 5:1 hatte und ihn per Doppelfehler vergab. Danach gelang ihr nichts mehr, Graf konnte Punkt für Punkt aufholen - und am Ende über den Sieg jubeln. Fußball: Uefa-Pokal-Finale 1988, Bayer Leverkusen vs. Espanyol Barcelona 3:0 (3:0, 0:0) n.V., 3:2 i.E.: Damals wurden die Finalspiele im Uefa-Pokal noch in Hin- und Rückspielen ausgetragen. In Barcelona ging Bayer mit Trainer Erich Ribbeck an der Seitenlinie 0:3 unter. Doch in Leverkusen konnte das Team um Falko Götz und Bum-kun Cha den Rückstand aufholen - und schließlich im Elfmeterschießen triumphieren. Motorradrennsport, Großer Preis von England, 2000, Ralf Waldmann: Der 2018 verstorbene Ralf "Waldi" Waldmann zeigte im englischen Donington eine der spektakulärsten Aufholjagden der Motorrad-Geschichte. Von Platz 23 aus fuhr er zum Sieg - dank einer fahrerischen Glanzleistung und der richtigen Reifenwahl. Fußball: WM-Finale, 1954, Deutschland - Ungarn 3:2 (2:2): Es sah nicht gut aus für die deutsche Nationalmannschaft, 0:2 lag das Team von Bundestrainer Sepp Herberger bereits nach acht Minuten gegen den großen Favoriten zurück, das Vorrundenspiel hatte die DFB-Elf 3:8 verloren. Doch dann brachten Max Morlock und Helmut Rahn bis zur Pause Deutschland zurück ins Spiel. Der Rest ist Legende: "Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Toooor!", begleitete Radio-Legende Herbert Zimmermann den 3:2-Siegtreffer. Deutschland holte den ersten Weltmeistertitel. Basketball, NBA-Finals, 2016, Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors: Im vergangenen Jahr schrieb das Cavaliers-Team um Superstar LeBron James (Mitte) Geschichte. 1:3 lagen die Basketballer bereits in der Serie zurück, doch sie konnten als erstes NBA-Team einen solchen Rückstand drehen. Das entscheidende siebte Spiel gewannen die Cavs 93:89, da flossen auch bei James die Tränen. Fußball: Europapokal der Pokalsieger, Viertelfinale, 1986, Bayer 05 Uerdingen vs. Dynamo Dresden, 7:3 (1:3): Das Hinspiel 0:2 verloren, im Rückspiel zur Halbzeit 1:3 zurückgelegen - die Entscheidung schien gefallen zu sein. Doch dann gelang den Uerdingern tatsächlich noch eine Aufholjagd. Wolfgang Funkel (Mitte), Lárus Guðmundsson, Wolfgang Schäfer, Dietmar Klinger sowie erneut Funkel und Schäfer gelangen sechs Tore in der zweiten Hälfte. Das Spiel ging als das "Wunder von der Grotenburg" in die Geschichte ein. Eishockey: NHL-Playoffs, 1982, Los Angeles Kings vs. Edmonton Oilers 6:5: Dieses Eishockeyspiel wurde hinterher "Miracle on Manchester" getauft, nach der Spielstätte dieses legendären Spiels benannt. Die Heimmannschaft aus Los Angeles lag zu Beginn des dritten Drittels 0:5 gegen die Oilers zurück, bei denen Superstar Wayne Gretzki spielte - und schaffte es mit fünf Toren in 20 Minuten noch in die Overtime. Dort trafen die Kings noch einmal - und feierten später auch in der Playoffserie das Weiterkommen. Fußball: WM-Halbfinale, 1982, Deutschland vs. Frankreich 5:4 n.E.: Deutschland lag in diesem Spiel scheinbar aussichtslos zurück. In der Verlängerung hatten die Franzosen bereits 3:1 geführt, doch die DFB-Auswahl glich durch Karl-Heinz Rummenigge und vor allem dank Klaus Fischers legendären Fallrückziehers aus. Im Elfmeterschießen triumphierte Deutschland dann. Ein unrühmliches Kapitel dieses Spiels war die Aktion von DFB-Torhüter Toni Schumacher, der Patrick Battiston mit dem Becken im Gesicht traf. Der Franzose wurde mit einem angebrochenen Halswirbel und einer Gehirnerschütterung ausgewechselt. Tennis: Wimbledon-Achtelfinale, 1987, Jimmy Connors vs. Mikael Pernfors: Es war eine der größten Aufholjagden, die es im Herren-Tennis jemals gab. 1:6, 1:6, 1:4 lag der US-Amerikaner Connors bereits zurück, dann legte er los - und drehte das Match noch. "Mein Ego war verletzt. Ich musste was tun. Daher habe ich mich entschieden, noch härter zu kämpfen", sagte der damals 34-Jährige nach der Partie. Fußball: Champions-League-Viertelfinale, 2013, Borussia Dortmund vs. FC Málaga: Vier Minuten für die Ewigkeit erlebten die Dortmunder Spieler und Fans im Viertelfinal-Rückspiel. In der 90. Minute lag der BVB noch 1:2 hinten (Hinspiel 0:0), doch weil in der Nachspielzeit erst Marco Reus und dann Felipe Santana trafen, standen die Schwarz-Gelben plötzlich im Halbfinale. "So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich bin fix und fertig", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach der Partie. Baseball: World Series, 2016, Chicago Cubs vs. Cleveland Indians: Der erste Triumph der Cubs nach 108 Jahren ohne Titel war der finale Schlussakt einer Aufholjagd in der Finalserie. 1:3 lag das Team aus Chicago nach Spielen hinten, bog den Rückstand aber mit drei Siegen in Folge noch in ein 4:3 um. Das war in den World Series letztmals den Kansas City Royals 1985 gelungen. Von 34 Teams, die seit der Einführung des Formats in der World Series 3:1 geführt hatten, hatten 29 auch den Titel geholt. Fußball: Uefa-Pokal, 2. Runde, 1993, Karlsruher SC vs. FC Valencia 7:0 (3:0): Als das "Wunder vom Wildpark" ging diese Partie in die Geschichte ein. Die Karlsruher hatten beim FC Valencia 1:3 verloren, außerdem durfte Trainer Winfried Schäfer im Rückspiel nicht auf an der Seitenlinie coachen sondern war auf die Tribüne verbannt worden. Trotzdem zeigte der KSC - mit Oliver Kahn im Tor - eine beeindruckende Leistung, hatte bereits zur Halbzeit 3:0 geführt - und feierte am Ende einen 7:0-Sieg! Hockey: Olympische Spiele, Viertelfinale, 2016, Deutschland vs. Neuseeland: Fünf Minuten vor dem Ende lag Deutschland gegen den Außenseiter noch 0:2 zurück. Doch dann verwandelte Kapitän Moritz Fürste zunächst zwei Strafecken (die zweite 40 Sekunden vor Schluss), bevor Angreifer Florian Fuchs (Bild) 1,5 Sekunden vor Abpfiff sogar noch den dritten Treffer zum 3:2 erzielte. "Sowas Wahnsinniges habe ich noch nie erlebt", sagte Mittelfeldspieler Tobias Hauke. Fußball: Uefa-Pokal, 3. Runde, Werder Bremen vs. Olympique Lyon 4:0: Die "Weserwunder" dürfen in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Stellvertretend für die Comebacks, die Werder Bremen im internationalen Geschäft im heimischen Stadion feierte, steht der Erfolg gegen die Franzosen aus Lyon. Das Hinspiel war 0:3 verloren gegangen, an der Weser siegte Bremen dann 4:0 - Claudio Pizarro war damals schon dabei und erzielte den entscheidenden Treffer, die Vorlage kam von Ailton. Baseball: American League Champions Series, 2004, Boston Red Sox vs. New York Yankees: Die Rivalität zwischen diesen beiden Baseballteams ist legendär, kein Wunder also, dass das Comeback der Red Sox gegen die verhassten New Yorker zu den größten Ereignissen der Klubgeschichte gehört. 0:3 lagen sie bereits in der Halbfinal-Serie zurück, am Ende siegten sie 4:3. Eine solche Aufholjagd ist bislang einzigartig in der Major League Baseball. In der anschließenden World Series, dem großen Baseball-Finale in den USA, siegten die Red Sox dann gegen die St. Louis Cardinals.

Die Fans hatten die junge Mannschaft von der Champions-League-Qualifikation gegen Sturm Graz über einen famosen 4:1-Sieg im Achtelfinale bei Real Madrid bis zum Halbfinale gegen die Spurs begleitet. Sie gaben den Takt vor, nach dem die Mannschaft spielte. Und spielte und spielte: 56 Partien hat Ajax bisher in dieser Saison absolviert und dabei 167 Treffer erzielt. Durch Siege gegen den FC Utrecht und De Graafschap können sie in den kommenden Wochen zumindest die Meisterschaft und damit das Double gewinnen. Wirklich Träume weckte aber nur das mögliche Triple.

Um die Amsterdamer Arena war alles vorbereitet. Bereits zwei Stunden vor Anpfiff der Partie brachten Hunderte Fans eine benachbarte Wiese zum Beben. Sie feierten schon mal vor, mit Trommeln, Gesängen und auch Pyrotechnik.

"Manchmal ist das so eine Scheiße"

Und bis in die zweite Hälfte sah Ajax auch wie der sichere Sieger aus. Dann ließ sich die Mannschaft von Erik ten Hag aber wie bereits im Hinspiel gegen Tottenham tief in die eigene Hälfte drücken. Dieses Mal ging das nach hinten los: Ajax schaffte keine Entlastung mehr durch das in dieser Saison so typische Direktspiel nach vorne. Auf Lucas in der 55. Minute folgte Lucas in der 59. Minute. Ten Hag wusste keine Antwort und versuchte, das Unentschieden irgendwie über die Zeit zu retten. Vergeblich: Nach dem dritten Treffer des Brasilianers und dem daraus resultierenden Aus brachte ten Hag den Abend für Ajax kurz und knapp auf den Punkt: "Manchmal ist das so eine Scheiße."

Dennoch wird diese Saison in Erinnerung bleiben. Und in ein paar Jahren wird die Rede sein von dieser jungen Ajax-Mannschaft, die knapp scheiterte und doch von allen Seiten gefeiert wurde. "Wenn man sieht, wie die Fans uns heute unterstützt und uns danach applaudiert haben, bekomme ich Gänsehaut", sagte de Ligt. "Aber leider ist es nicht die richtige Form von Gänsehaut."

EMMANUEL DUNAND AFP Matthijs de Ligt

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 2:3 (2:0)

1:0 de Ligt (5.)

2:0 Ziyech (35.)

2:1 Lucas (55.)

2:2 Lucas (59.)

2:3 Lucas (90.+6)

Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne (60. Veltman), de Jong - Ziyech, van de Beek (90. Magallan), Tadic - Dolberg (67. Sinkgraven)

Tottenham: Lloris - Trippier (81. Lamela), Alderweireld, Vertonghen, Rose (82. Davies) - Sissoko, Wanyama (46. Llorente) - Dele, Eriksen - Lucas, Son

Schiedsrichter: Brych

Gelbe Karten: Dolberg, Ziyech, Onana / Sissoko, Rose

Zuschauer: 52.641