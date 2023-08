Wegen des Krieges in der Ukraine Ajax-Aufsichtsrat untersagt Mislintat offenbar Transfer aus Russland

Der 23 Jahre alte Spertsyan, im russischen Stawropol als Angehöriger der armenischen Minderheit geboren, verließ den Klub nicht und stieg mit zehn Toren sowie zwölf Vorlagen in der Liga zum Topscorer Krasnodars auf. Der offensive Mittelfeldspieler, der in seiner Heimat als Nachfolger des ehemaligen Dortmunders Henrikh Mkhitaryan gilt, steht noch bis 2026 in Russland unter Vertrag.