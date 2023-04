Al-Nassr FC Ronaldo-Klub trennt sich von Trainer Garcia

Der frühere Weltfußballer Cristiano Ronaldo bekommt bei seinem Verein in Saudi-Arabien einen neuen Trainer. Mit dem bisherigen Coach Rudi Garcia einigte sich der Hauptstadt-Klub Al-Nassr »in gegenseitigem Einvernehmen«, wie es in einer Mitteilung hieß, auf das sofortige Ende der bisherigen Zusammenarbeit. Der 59-Jährige hatte Al-Nassr acht Monate lang trainiert. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Medien über Unstimmigkeiten zwischen Garcia und Ronaldo berichtet.