Es ist einer der ungewöhnlichsten Wechsel der jüngeren Bundesliga-Geschichte: Schalkes Kapitän Alexander Nübel, 23 Jahre alt und eines der größten Torwarttalente Europas, tauscht seinen Stammplatz in Gelsenkirchen gegen die Ersatzbank in München. Zumindest vorerst.

ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020

Was kurz vor Weihnachten bereits spekuliert wurde, ist nun offiziell: Nübel wechselt zur Saison 2020/2021 ablösefrei zum FC Bayern. Das gaben die Münchner nun bekannt. Nübel, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Schalke nicht verlängern wollte, hat beim deutschen Rekordmeister einen Kontrakt bis 2025 unterschrieben. Der Schlussmann, der Ende Juni 2019 mit der deutschen U21-Auswahl Vize-Europameister wurde und einer der besten Keeper des Turniers war, soll in München als Nachfolger von Stammtorwart Manuel Neuer aufgebaut werden.

Keine Ausstiegsklausel

Neuers aktueller Vertrag läuft noch bis 2021. Der 33-Jährige soll vor einer Verlängerung bis 2023 stehen. Nübel will sich im Schatten des Weltmeisters von 2014 so weiterentwickeln, dass er Neuer irgendwann in München und womöglich auch in der deutschen A-Nationalelf beerben kann. Nach SPIEGEL-Informationen sieht sein Vertrag beim FC Bayern keine Ausstiegsklausel vor.

Eine der großen Fragen bei diesem Transfer ist, inwiefern Nübel zeitnah auf Einsätze bei den Münchner kommen soll. Neuer ist dafür bekannt, sehr ehrgeizig zu sein und jedes Spiel bestreiten zu wollen. Das kam zuletzt in der Diskussion um Marc-André ter Stegen, sein Konkurrent in der Nationalelf, erneut zum Vorschein. Laut "Sport-Bild" soll Neuer ein mögliches Jobsharing mit Nübel in einem Gespräch mit Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic abgelehnt haben.

Die Bayern wollen mit dem Transfer verhindern, dass es nach dem Karriereende von Neuer eine ähnliche Vakanz im Münchner Tor gibt wie nach dem Abgang von Oliver Kahn 2008, als weder Michael Rensing, noch Thomas Kraft oder Hans-Jörg Butt dauerhaft den hohen Ansprüchen genügen konnten.

35 Bundesliga-Einsätze bisher

Nübel ist noch relativ neu in der Bundesliga. Erst vor einem Jahr hatte er Ralf Fährmann aus dem Schalke-Tor verdrängt und kam seither auf 35 Bundesligaspiele. Als Neuer 2011 von Schalke zum FC Bayern wechselte, hatte er bereits über 150 Bundesliga-Partien absolviert, den DFB-Pokal gewonnen und war ins Halbfinale der Champions-League eingezogen. Nübel steht, obwohl im Sommer 2019 zum Kapitän beim FC Schalke befördert, noch am Anfang seiner Karriere.

Daher erscheint das Risiko groß, an Neuer nicht vorbeizukommen, somit keine Spielpraxis sammeln zu können und einen positiven Fortgang seiner Laufbahn mit diesem frühen Wechsel nach München zu gefährden. Dass Nübel eine bestimmte Anzahl von Spielen zugesagt wurde, ist bisher nicht bekannt.

Der 1,93 Meter große Schlussmann will sich langsam an die gehobenen Ansprüche in München gewöhnen, so ist aus seinem Umfeld zu hören. Eine Leihe zu einem anderen Klub ist nicht vorgesehen. Nübel will sich bei den Bayern entwickeln, um Neuers Erbe zu werden. Wann auch immer das sein wird.

Ein Aufeinandertreffen mit seinem neuen Klub wird es in der Rückrunde nicht geben. Die Partie der Schalker am 19. Spieltag gegen den FC Bayern verpasst Nübel. Nach einem harten Foul im Spiel gegen Frankfurt am 15. Spieltag hatte er die Rote Karte gesehen und wurde danach für vier Spiele gesperrt.