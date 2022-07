Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) habe »gute Physios mit Kinesiotape, daraus habe ich mir schnell einen Schnäuzer geschnitten«. Mit der Männer-WM im Winter aber wird es wohl nichts: »Da bin ich noch in der Champions League unterwegs...«

Am Sonntag (18 Uhr/ARD und DAZN) wird es im Londoner Wembleystadion ernst. Popp ist die erste Spielerin der Turnierhistorie, die in fünf aufeinanderfolgenden Endrundeneinsätzen getroffen hat: Das will sie fortsetzen. »Es wird physisch und mental extrem intensiv«, sagte Popp. Für die 31-Jährige geht es gegen Beth Mead (beide sechs Tore) auch um den Titel der Torschützenkönigin.