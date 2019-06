Alexandra Popp war die Erleichterung ganz besonders anzumerken. Nach ihrem Tor zum 3:0 gegen Südafrika breitete die Kapitänin erst die Arme aus, lief in Richtung Seitenlinie und imitierte dann mit ihren Fingern einen Telefonhörer. "Das war für meine Familie und Freunde", sagte Popp nach dem 4:0-Erfolg, der dem DFB-Team den WM-Gruppensieg sicherte. "Es war ein bisschen wie bei E.T., ich wollte nach Hause telefonieren."

Der Außerirdische in dem Film-Klassiker von Steven Spielberg hatte Sehnsucht nach seiner Heimat. Die dürfte sich bei Popp in Grenzen halten. Deutschland steht im Achtelfinale, auf die wirklich schwierigen Gegner wie Titelverteidiger USA oder Gastgeber Frankreich kann das DFB-Team erst im Finale treffen. Und so könnte die WM-Reise für Popp und ihre Teamkolleginnen noch etwas länger dauern.

Das deutsche Team in der Einzelkritik Almuth Schult (Tor): Als in der ersten Hälfte noch Temperaturen um die 30 Grad herrschten, dürften die meisten Spielerinnen Schult beneidet haben. Sie hatte als einzige auf dem Feld einen Schattenplatz. Und sonst? Sicher trat die Nummer eins auf, wenn sie denn gebraucht wurde. Das war in der 74. Minute bei einer Großchance Südafrikas der Fall, Schult musste raus und verkürzte den Winkel. Am Ende blieb sie auch im dritten Spiel ohne Gegentor. Sie ist eine der Gewinnerin der Vorrunde. Giulia Gwinn (Abwehr): Viel war zuletzt von Druck und Nervosität im Team die Rede, immerhin hat Deutschland 15 WM-Debütantinnen im Kader, es fehlt die Erfahrung. Gwinn ist eine der Neuen und wackelte zuletzt, auch weil sie ständig neue Positionen spielen musste. Doch die Nervosität, die hat die 19-Jährige nun offenbar abgelegt. Gegen Südafrika zeigte sie sich läuferisch und im Zweikampf stark, sie bereitete das 3:0 vor und behielt ihre rechte Abwehrseite unter Kontrolle. Auf dieser Position ist Gwinn am stärksten. Dort muss sie bleiben. Sara Doorsoun (Abwehr): Die Verteidigerin vom VfL Wolfsburg ist weiter Licht und Schatten. Licht, weil ihre langen Pässe immer wieder für Gefahr sorgen können. Schatten, weil ihre langen Bälle auch mal ins Leere fliegen. Beides sah man gegen Südafrika, das Licht überwog allerdings. Noch kann sich die 27-Jährige aber weiter steigern, auch wenn ihr das seit dem ersten Spiel gegen China schon gelungen ist. Man merkt, Doorsoun und Hegering haben sich weitgehend eingespielt. Marina Hegering (Abwehr): Kann sich im Spielaufbau immer noch steigern. Aber die groben Unsicherheiten aus den vergangenen Spielen hat man diesmal bei der Verteidigerin aus Essen nicht gesehen. Hegering hat sich gesteigert, auch in der Offensive: Vor dem 4:0 trat sie mit ihrer Kopfballstärke in Erscheinung. In der Schlussphase nahmen die Unkonzentriertheiten bei ihr zu. Aber das ist kein Skandal, es stand schon 4:0. Verena Schweers (Abwehr, bis 46. Minute): Dass die Münchnerin an zwei Toren beteiligt war, war dann doch etwas überraschend. Schweers zog praktisch nie zur Grundlinie, ihre Anspiele wirkten oft überhastet, selten waren sie präzise. Ein Beleg: Ihre Flanke in der 29. Minute verunglückte eigentlich völlig. Eigentlich. Die Torhüterin patzte, ließ den Ball nach vorne prallen und Däbritz staubte ab. In der Defensive wurden ihr kaum Prüfungen gestellt. Carolin Simon (Abwehr, ab 46. Minute): Die Spielerin von Olympique Lyon kam zur zweiten Hälfte; und sie zeigte dann, dass sie für das Achtelfinale wieder eine Option für die Startelf ist. Simon ist als Standardschützin stark, sie kann aber auch weite Wege gehen in der Offensive, sie kann zur Grundlinie vorstoßen. Genau dort hat Deutschland noch Nachholbedarf, Simon könnte das Problem lösen. Lina Magull (Mittelfeld): Eine Arbeitsbiene ist die 24-Jährige: mannschaftsdienlich, zweikampfstark, beliebt im Team und bei den Fans. Die Belohnung: Nach zwei Einwechslungen in den ersten beiden Spielen durfte Magull nun beginnen, und sie belohnte auf dem Platz die Bundestrainerin für das Vertrauen. Magull schoss das Tor zum 4:0, war von Beginn an engagiert. Wenn man eine Gewinnerin des Spiels sucht, Magull wäre eine Kandidatin. Melanie Leupolz (Mittelfeld): Sie hatte keine großen Momente, sagte Leupolz später. Das stimmt zwar, Leupolz hatte keine Szenen, die in Erinnerungen bleiben werden. Aber ihre Aufgabe war es auch nicht, im Mittelpunkt zu glänzen. Sie half dem Team anders, sie glänzte im Schatten: Seit der DFB-Elf Superstar Dzsenifer Marozsán wegen ihres Zehenbruchs fehlt, benötigt das Team Ballsicherheit. Leupolz bringt sie mit. Ihr unterliefen kaum Fehler, ihre Pässe waren sauber. Und sie sicherte Räume ab, um das Team vor Kontern zu schützen. Leupolz erzielte zudem den Treffer zum 1:0. Das sind eigentlich genug gute Momente. Sara Däbritz (Mittelfeld): Die künftige Spielerin von Paris Saint-Germain erlebt gerade aufregende Wochen. Egal, wo sie eingesetzt wird, sie trifft. Gegen Spanien rückte sie im Spielverlauf nach links und erzielte später über diese Seite das einzige Tor beim 1:0-Erfolg. Gegen Südafrika spielte die 24-Jährige zwischenzeitlich im Sturm für Alexandra Popp, auch dort erzielte sie einen Treffer. Däbritz steht für die Variabilität im Team, der Bundestrainerin gefällt das. Svenja Huth (Mittelfeld, bis 59. Minute): Huth muss öfter an die Grundlinie vorstoßen. Eigentlich kann sie das, doch bisher zeigt die Potsdamerin diese Qualität zu selten. Einmal, in der 19. Minute, da rückte sie ganz vor, flankte scharf - und sofort wurde es durch eine Chance von Däbritz gefährlich. Mehr davon! Linda Dallmann (Mittelfeld, ab 59. Minute): Hinter ihr liegt ein schwieriges Halbjahr mit körperlichen Problemen, im Verein bei Essen verlor sie ihren Stammplatz an die 17-jährige Lena Oberdorf, der deutschen Überfliegerin. Vor dem Spiel sagte Dallmann nun, sie sei "einfach nur sehr froh, im WM-Kader zu sein". Nun bekam sie ihre ersten WM-Minuten, war sofort anspielbar und im Angriff mit klugen Zuspielen präsent. Dallmann kann nach vorne blicken, und im Sommer geht es für sie zum FC Bayern. Alexandra Popp (Mittelfeld): Wer nach 30 Minuten den Fernseher schon ausgemacht hatte, müsste Sorge um die Angreiferin haben. Bis dahin lief es für Popp sehr bescheiden. In der dritten Minute bekam sie aus kurzer Distanz keinen Druck hinter den Ball. Wenig später hatte sie bei einem Abstauber nur ins leere Tor schieben müssen - schoss aber drüber. Das sah eher nach einer Rettungstat aus. Doch Popp kämpfte sich rein, ihr gelang das 3:0. Und wer sie danach so mit der DFB-Bank jubeln sah, der wusste, bei ihr herrscht gerade Erleichterung. Aber: Popp hat noch Steigerungsbedarf. Klara Bühl (Angriff, bis 66. Minute): Die 18-Jährige ist eine Alarmspielerin. Wenn lange Bälle sie bei Kontersituationen erreichen, wird es sofort gefährlich. Gegen Spanien sah man diese Qualität sehr oft, gegen Südafrika fiel ihr Alarm aus, denn der Gegner stand viel tiefer. Damit war Bühl nicht die Optimalbesetzung für dieses Spiel, aber sie hatte dennoch ansehnliche Aktionen wie eine gefährliche Flanke auf Huth in der 35. Minute. Lea Schüller (Angriff, bis 66. Minute): Als Schüller ins Spiel kam, war die Partie schon entschieden. Sie konnte nicht mehr viel gewinnen, verlor aber auch nichts. Die 21-Jährige war läuferisch stark, anspielbar und bewies gutes Gespür für die richtigen Laufwege; sie könnte im weiteren Turnierverlauf noch wichtig werden. Martina Voss-Tecklenburg (Cheftrainerin): Mit der Startelfnominierung von Leupolz verlieh die Bundestrainerin der Mannschaft Sicherheit im Mittelfeld. Voss-Tecklenberg setzte zudem Gwinn für 90 Minuten auf der rechten Abwehrseite ein, nahm dafür die zuletzt unsichere Kathrin Hendrich raus. Das war ebenso eine gute Idee wie das Startelfdebüt von Magull. Die vielen Positionswechsel während des Spiels wirken mitunter noch wild, exemplarisch steht dafür die kurzzeitige Umstellung von Popp ins linke Mittelfeld - dort ist die Wolfsburgerin mit ihrer Kopfballstärke natürlich keine Hilfe. Aber die vielen Wechsel, das scheint der Stil von Voss-Tecklenburg zu sein. Einziger Kritikpunkt: Bühl wirkte diesmal verschenkt.

Dafür spricht nicht nur die günstige Auslosung, sondern auch die Leistungssteigerung der gesamten Mannschaft, die erneut ohne Dzsenifer Marozsán auskommen musste. Südafrika war zwar das schwächste Team in der Gruppe B, aber die deutschen Spielerinnen schafften es erstmals bei dieser Weltmeisterschaft, die taktischen Vorgaben von Martina Voss-Tecklenburg umzusetzen. Zumindest phasenweise.

"Wir haben schöne Ballstafetten gehabt", sagte die Bundestrainerin. "Gerade beim dritten Tor hat sich gezeigt, wie leicht Fußball sein kann." Gegen China und Spanien waren unzählige Flanken aus dem Halbfeld in den Strafraum gesegelt, diesmal blieb der Ball am Boden und es war mehr Tiefe im Spiel. Bei besagtem 3:0 wurde Giulia Gwinn von Sara Däbritz geschickt, die Rechtsverteidigerin drang bis kurz vor die Grundlinie und flankte auf Popp, die dank ihrer körperlichen Überlegenheit wuchtig einköpfte (40. Minute).

Dann misslingen selbst leichte Zuspiele

Bis dahin war es nicht die Weltmeisterschaft der Alexandra Popp gewesen. Die Stürmerin steht unmittelbar vor ihrem 100. Länderspiel, sie erzielte dabei 47 Treffer. Doch in Frankreich wollte es mit dem Torschießen zunächst nicht klappen. Gegen China hing sie als alleinige Spitze in der Luft, gegen Spanien bereitete sie immerhin das Siegtor von Däbritz vor und gegen Südafrika schoss Popp freistehend aus fünf Metern über das leere Tor (16.). "Sie sieht sich als Stürmerin in der Verantwortung, Tore zu erzielen", sagte Voss-Tecklenburg.

Wenn Popp keine Tore erzielt, fällt es ihr schwer zu überzeugen. Die 28-Jährige ist keine Dribblerin. Sie wirkt bisweilen schwerfällig, das Spiel kann schon mal an ihr vorbeilaufen. Ohne offensive Erfolgserlebnisse misslingen Popp teilweise leichte Zuspiele. Kopfsache. Umso wichtiger war der Treffer, denn Voss-Tecklenburg wird auch in den kommenden Spielen nicht freiwillig auf ihre Kapitänin verzichten.

Im Video: Die Highlights vom DFB-Erfolg über Südafrika

Video AFP

Was die Bundestrainerin an Popp schätzt, ist ihre Vielseitigkeit. Gegen Spanien wechselte sie in der Schlussphase ins defensive Mittelfeld, um dort mit ihrer körperbetonten Zweikampfführung für Entlastung zu sorgen. Und auch gegen Südafrika blieb Popp nicht stur im Angriff. Mal ließ sie sich fallen, mal tauchte sie im linken Mittelfeld auf - in der Offensive tauschten die Spielerinnen häufig ihre Positionen. "Wir haben diese Wechsel bewusst eingefordert", sagte Voss-Tecklenburg, die damit Südafrikas gegnerorientierte Deckung im Zentrum vor Probleme stellen wollte. Was auch gelang.

Flexibilität bleibt ein zentraler Faktor in der Spielidee der 51-Jährigen. "Das passiert teilweise in der Eigenverantwortung der Spielerinnen", sagte Voss-Tecklenburg, ergänzte aber direkt: "Ich möchte Popp zu 70 Prozent in der Spitze sehen." In der zweiten Hälfte gegen Südafrika ging diese Rechnung nicht auf. Popp ließ sich trotz der klaren Führung wieder ins Mittelfeld zurückfallen, ehe die Bundestrainerin in der 81. Minute mit einer Ansage von der Seitenlinie aus eingriff und Popp zurück in den Sturm schickte. So ganz scheint die Verunsicherung noch nicht gewichen.

Gegen wen Deutschland im Achtelfinale am 22. Juni in Grenoble (17.30 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE) spielen wird, steht noch nicht fest. Popp ist das ohnehin egal. "Wenn wir es schaffen, den Gegner laufen zu lassen, mit wenig Kontakten spielen und ein hohes Spieltempo zeigen, sind wir schwer zu schlagen." Um Spiele gegen Topgegner aber auch zu gewinnen, dafür wird es wohl eine Alexandra Popp in Bestform brauchen.

Südafrika - Deutschland 0:4 (0:3)

0:1 Leupolz (14.)

0:2 Däbritz (29.)

0:3 Popp (40.)

0:4 Magull (58.)

Südafrika: Dlamini - Ramalepe, van Wyk, Matlou, Vilakazi - Biyana (89. Smeda), Jane, Makhabane - Mthandi (46. Mulaudzi), Fulutudilu (46. Kgatlana), Ndimeni

Deutschland: Schult - Gwinn, Doorsoun, Hegering, Schweers (46. Simon) - Leupolz, Magull - Huth (59. Dallmann), Däbritz - Popp, Bühl (66. Schüller)

Schiedsrichterin: Braz (Portugal)

Gelbe Karten: Ramalepe, Vilakazi, Mulaudzi / Magull

Zuschauer: 15.502

Schiedsrichterin: Braz (Portugal)